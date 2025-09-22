В областной госпиталь ветеранов в Екатеринбурге, где проходят лечение бойцы, получившие ранения в ходе специальной военной операции, приехал сенатор Виктор Шептий. Он пообщался с пациентами и коллективом медучреждения, а также рассказал о мерах поддержки воинов и их семей. О том, как прошла встреча, сенатор написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Считаю это важным: посмотреть людям в глаза, выразить благодарность за их подвиг, показать, насколько они значимы для Родины и своих близких», — заявил сенатор. По его словам, поддержка бойцов оказывается не только на законодательном уровне, но и точечно: доставляются транспортные средства, строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети и дроны.
На встрече с медицинским персоналом госпиталя Шептий обсудил вопросы развития учреждения, которое в следующем году отметит свой юбилей — 85 лет. Сенатор отметил важность не только физического, но и психологического восстановления воинов.
