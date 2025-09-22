22 сентября 2025

Сенатор Шептий навестил раненых бойцов СВО в госпитале ветеранов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор вручил ветеранам памятные подарки
Сенатор вручил ветеранам памятные подарки Фото:

В областной госпиталь ветеранов в Екатеринбурге, где проходят лечение бойцы, получившие ранения в ходе специальной военной операции, приехал сенатор Виктор Шептий. Он пообщался с пациентами и коллективом медучреждения, а также рассказал о мерах поддержки воинов и их семей. О том, как прошла встреча, сенатор написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Считаю это важным: посмотреть людям в глаза, выразить благодарность за их подвиг, показать, насколько они значимы для Родины и своих близких», — заявил сенатор. По его словам, поддержка бойцов оказывается не только на законодательном уровне, но и точечно: доставляются транспортные средства, строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети и дроны.

На встрече с медицинским персоналом госпиталя Шептий обсудил вопросы развития учреждения, которое в следующем году отметит свой юбилей — 85 лет. Сенатор отметил важность не только физического, но и психологического восстановления воинов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В областной госпиталь ветеранов в Екатеринбурге, где проходят лечение бойцы, получившие ранения в ходе специальной военной операции, приехал сенатор Виктор Шептий. Он пообщался с пациентами и коллективом медучреждения, а также рассказал о мерах поддержки воинов и их семей. О том, как прошла встреча, сенатор написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Считаю это важным: посмотреть людям в глаза, выразить благодарность за их подвиг, показать, насколько они значимы для Родины и своих близких», — заявил сенатор. По его словам, поддержка бойцов оказывается не только на законодательном уровне, но и точечно: доставляются транспортные средства, строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети и дроны. На встрече с медицинским персоналом госпиталя Шептий обсудил вопросы развития учреждения, которое в следующем году отметит свой юбилей — 85 лет. Сенатор отметил важность не только физического, но и психологического восстановления воинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...