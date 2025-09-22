В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«УФСБ России по Свердловской области вскрыта, задокументирована и пресечена противоправная деятельность 33-летнего гражданина РФ, причастного к оказанию помощи иностранному государству путем перечисления денежных средств со своего банковского счета на счет одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение ВСУ», — пояснили там. Мужчину скрутили оперативники ФСБ.
На него завели уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Фигуранта арестовали, ему грозит пожизненное лишение свободы. Силовики продолжают расследование.
