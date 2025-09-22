22 сентября 2025

Банк наказали крупным штрафом за навязчивые звонки екатеринбурженке

В Екатеринбурге приставы оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за назойливость
За два месяца женщине позвонили 168 раз
За два месяца женщине позвонили 168 раз

В Екатеринбурге приставы выписали крупный штраф банку за назойливые звонки должнице. Ей позвонили 168 раз, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«С заявлением в ГУФССП России по Свердловской области обратилась жительница Екатеринбурга, согласно объяснению, между ней и банком заключен кредитный договор, по которому образовалась задолженность», — пояснили в ведомстве. В течение двух месяцев многочисленными звонками с женщины требовали вернуть долг.

Банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в 100 тысяч рублей. Вскоре директор организации оплатил его.

