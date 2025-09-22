22 сентября 2025

Тысячи нелегальных товаров нашли у бизнесменов в Екатеринбурге. Фото

Предприниматели не провели таможенное оформление товаров
В Екатеринбурге таможенники выявили на внутреннем рынке нелегально ввезенные сверла, шлифовальные круги, штифты — в общей сложности более двух тысяч единиц. За инструменты не заплатили крупную сумму таможенных платежей, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Предприниматели не проводили таможенное оформление товаров. Они не подтвердили происхождение товара и его безопасность для потребителя. Кроме того, они в общей сложности не уплатили порядка полумиллиона рублей таможенных платежей», — сказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

По его словам, неуплаченная сумма уже взыскана в федеральный бюджет, а товары выпущены в оборот. Таможенники продолжают проверки — под вопросом законность ввоза буровых установок, дрелей и шуруповертов.

