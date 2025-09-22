22 сентября 2025

«Молюсь за него»: свердловчанка рассказала, как в ее мужа влетел свадебный кортеж. Фото

Свердловчанин ехал домой с женой, а в него влетел свадебный кортеж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель УАЗ находится в больнице
Водитель УАЗ находится в больнице Фото:

Свердловчанин, который попал в аварию со свадебным кортежем в Реже, возвращался домой с супругой из Березовского. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробности аварии URA.RU рассказала его супруга Татьяна.

По ее словам, ДТП произошло днем 14 сентября. «Мой муж — аккуратный водитель, он несколько раз перепроверит, убедится, что безопасно для маневра. Так было и в этот раз, он включил поворотник, но в нас влетела Toyota Camry. Муж вылетел, получил страшную травму головы», — вспоминает Татьяна.

Она отделалась незначительными травмами. Супруга прооперировали. «Кто был за рулем иномарки, я не знаю. Там были нерусские мужчины. Другие очевидцы сказали, что они якобы до аварии ехали быстро, везде нарушали правила. Я переживаю за мужа, просто молюсь за него. Мне важно, чтобы он восстановился, медики пока не говорят прогнозы», — добавила женщина.

Она переживает, что водителя Camry не привлекут к ответственности. По данным областного ГАИ, 21-летний водитель иномарки влетел в УАЗ при обгоне. Он и его пассажир также получили травмы.

Муж Татьяны имеет 30-летний водительский стаж. Во время ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности, поскольку автомобиль не оборудован ими.

Авария произошла 14 сентября
Авария произошла 14 сентября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчанин, который попал в аварию со свадебным кортежем в Реже, возвращался домой с супругой из Березовского. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробности аварии URA.RU рассказала его супруга Татьяна. По ее словам, ДТП произошло днем 14 сентября. «Мой муж — аккуратный водитель, он несколько раз перепроверит, убедится, что безопасно для маневра. Так было и в этот раз, он включил поворотник, но в нас влетела Toyota Camry. Муж вылетел, получил страшную травму головы», — вспоминает Татьяна. Она отделалась незначительными травмами. Супруга прооперировали. «Кто был за рулем иномарки, я не знаю. Там были нерусские мужчины. Другие очевидцы сказали, что они якобы до аварии ехали быстро, везде нарушали правила. Я переживаю за мужа, просто молюсь за него. Мне важно, чтобы он восстановился, медики пока не говорят прогнозы», — добавила женщина. Она переживает, что водителя Camry не привлекут к ответственности. По данным областного ГАИ, 21-летний водитель иномарки влетел в УАЗ при обгоне. Он и его пассажир также получили травмы. Муж Татьяны имеет 30-летний водительский стаж. Во время ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности, поскольку автомобиль не оборудован ими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...