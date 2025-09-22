Свердловчанин, который попал в аварию со свадебным кортежем в Реже, возвращался домой с супругой из Березовского. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Подробности аварии URA.RU рассказала его супруга Татьяна.
По ее словам, ДТП произошло днем 14 сентября. «Мой муж — аккуратный водитель, он несколько раз перепроверит, убедится, что безопасно для маневра. Так было и в этот раз, он включил поворотник, но в нас влетела Toyota Camry. Муж вылетел, получил страшную травму головы», — вспоминает Татьяна.
Она отделалась незначительными травмами. Супруга прооперировали. «Кто был за рулем иномарки, я не знаю. Там были нерусские мужчины. Другие очевидцы сказали, что они якобы до аварии ехали быстро, везде нарушали правила. Я переживаю за мужа, просто молюсь за него. Мне важно, чтобы он восстановился, медики пока не говорят прогнозы», — добавила женщина.
Она переживает, что водителя Camry не привлекут к ответственности. По данным областного ГАИ, 21-летний водитель иномарки влетел в УАЗ при обгоне. Он и его пассажир также получили травмы.
Муж Татьяны имеет 30-летний водительский стаж. Во время ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности, поскольку автомобиль не оборудован ими.
