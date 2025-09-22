22 сентября 2025

Робот прогулялся по центру Екатеринбурга. Видео

Андроид прошелся по улице Вайнера (архивное фото)
Андроид прошелся по улице Вайнера (архивное фото)

В центре Екатеринбурга заметили гуляющего робота, который приковывал к себе всеобщее внимание. Киборг прогулялся по улице Вайнера, зашел в ТЦ «Пассаж», побывал в «Жизньмарте» а также позировал перед зданием администрации города. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Он такой прикольный, все на него смотрели. За ним еще какие-то люди ходили, как будто сопровождение. Как быстро развиваются технологии!» — рассказала собеседница агентства.

Робот подходил к незнакомым людям и предлагал им познакомиться. Некоторые опасались андроида, однако он не представлял никакой угрозы.

