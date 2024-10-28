28 октября 2024

В Тюмени сгорела шиномонтажка. Фото

В Тюмени пожар уничтожил шиномонтажную мастерскую
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной пожара стало короткое замыкание
Причиной пожара стало короткое замыкание Фото:

В Тюменском Ожогина пожар уничтожил шиномонтажную мастерскую. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

«Поступило сообщение о пожаре электропроводки в помещении шиномонтажа на улице Садовой в деревне Ожогина. На месте вызова работали 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасателям удалось не допустить загорания соседних зданий. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считается неисправность электропроводки и короткое замыкание.

Последствия ночного пожара
Последствия ночного пожара
Фото:

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В Тюменском Ожогина пожар уничтожил шиномонтажную мастерскую. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре электропроводки в помещении шиномонтажа на улице Садовой в деревне Ожогина. На месте вызова работали 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что спасателям удалось не допустить загорания соседних зданий. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считается неисправность электропроводки и короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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