Причиной пожара стало короткое замыкание
В Тюменском Ожогина пожар уничтожил шиномонтажную мастерскую. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
«Поступило сообщение о пожаре электропроводки в помещении шиномонтажа на улице Садовой в деревне Ожогина. На месте вызова работали 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасателям удалось не допустить загорания соседних зданий. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считается неисправность электропроводки и короткое замыкание.
Последствия ночного пожара
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