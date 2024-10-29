В Ноябрьске иномарка сбила несовершеннолетнего вечером. Видео

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Ребенка 2011 года рождения сбили на нерегулируемом пешеходном переходе
Ребенка 2011 года рождения сбили на нерегулируемом пешеходном переходе Фото:

Водитель BMW сбил несовершеннолетнего на улице Высоцкого в Ноябрьске (ЯНАО). Ребенок доставлен в больницу.

«Предварительно установлено, что 29 октября около 18:45 водитель, управляя автомобилем BMW 320, в районе дом 42 по улице Высоцкого не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Ноябрьска.

С места ДТП несовершеннолетний 2011 года рождения доставлен в ЦГБ Ноябрьска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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Водитель BMW сбил несовершеннолетнего на улице Высоцкого в Ноябрьске (ЯНАО). Ребенок доставлен в больницу. «Предварительно установлено, что 29 октября около 18:45 водитель, управляя автомобилем BMW 320, в районе дом 42 по улице Высоцкого не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Ноябрьска. С места ДТП несовершеннолетний 2011 года рождения доставлен в ЦГБ Ноябрьска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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