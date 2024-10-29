Ребенка 2011 года рождения сбили на нерегулируемом пешеходном переходе
Водитель BMW сбил несовершеннолетнего на улице Высоцкого в Ноябрьске (ЯНАО). Ребенок доставлен в больницу.
«Предварительно установлено, что 29 октября около 18:45 водитель, управляя автомобилем BMW 320, в районе дом 42 по улице Высоцкого не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Ноябрьска.
С места ДТП несовершеннолетний 2011 года рождения доставлен в ЦГБ Ноябрьска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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