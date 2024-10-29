Посетители термального комплекса «Лесники», который находится в 20 километрах от Кургана в Кетовском округе, раскритиковали температуру в детском бассейне, невкусную шаурму и отсутствие воды на ресепшен. Об этом курганцы рассказали в отзывах. На территории комплекса готовятся к открытию новые бани.
«В детском бассейне термального комплекса „Лесники“ вода была холодная, на ресепшене нет кулера. В кафе подают невкусную шаурму», — говорится в отзывах, которые написали курганцы в комментариях на странице группы «Термы Лесники» в соцсети «ВКонтакте».
Представители комплекса оперативно ответили на каждое замечание гостей. Они пообещали посетителям исправить недочеты. Многие курганцы оставили только положительные отзывы о термах. Они ждут с нетерпением открытия новых бань с панорамными окнами на природу, отмечается в комментариях.
В августе в селе Лесниково в Курганской области открыли новую зону отдыха — там появились термы. Первые клиенты посетили бассейн, но заметили недочеты. Многие из отдыхающих обращают внимание на то, что пока что на источнике нет саун.
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