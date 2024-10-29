29 октября 2024

Курганцы раскритиковали новые термы, в которых вскоре откроют бани. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители написали отзывы о термальном комплексе
Посетители написали отзывы о термальном комплексе Фото:

Посетители термального комплекса «Лесники», который находится в 20 километрах от Кургана в Кетовском округе, раскритиковали температуру в детском бассейне, невкусную шаурму и отсутствие воды на ресепшен. Об этом курганцы рассказали в отзывах. На территории комплекса готовятся к открытию новые бани.

«В детском бассейне термального комплекса „Лесники“ вода была холодная, на ресепшене нет кулера. В кафе подают невкусную шаурму», — говорится в отзывах, которые написали курганцы в комментариях на странице группы «Термы Лесники» в соцсети «ВКонтакте».

Представители комплекса оперативно ответили на каждое замечание гостей. Они пообещали посетителям исправить недочеты. Многие курганцы оставили только положительные отзывы о термах. Они ждут с нетерпением открытия новых бань с панорамными окнами на природу, отмечается в комментариях. 

В августе в селе Лесниково в Курганской области открыли новую зону отдыха — там появились термы. Первые клиенты посетили бассейн, но заметили недочеты. Многие из отдыхающих обращают внимание на то, что пока что на источнике нет саун.

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Посетители термального комплекса «Лесники», который находится в 20 километрах от Кургана в Кетовском округе, раскритиковали температуру в детском бассейне, невкусную шаурму и отсутствие воды на ресепшен. Об этом курганцы рассказали в отзывах. На территории комплекса готовятся к открытию новые бани. «В детском бассейне термального комплекса „Лесники“ вода была холодная, на ресепшене нет кулера. В кафе подают невкусную шаурму», — говорится в отзывах, которые написали курганцы в комментариях на странице группы «Термы Лесники» в соцсети «ВКонтакте». Представители комплекса оперативно ответили на каждое замечание гостей. Они пообещали посетителям исправить недочеты. Многие курганцы оставили только положительные отзывы о термах. Они ждут с нетерпением открытия новых бань с панорамными окнами на природу, отмечается в комментариях.  В августе в селе Лесниково в Курганской области открыли новую зону отдыха — там появились термы. Первые клиенты посетили бассейн, но заметили недочеты. Многие из отдыхающих обращают внимание на то, что пока что на источнике нет саун.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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