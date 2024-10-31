МВД Грузии задержало двух человек за массовый вброс бюллетеней в день выборов

На избирательном участке в Грузии в селе Саддло Марнеули произошел инцидент с вбросом бюллетеней. Арестованы два человека, один из них. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.
«Следствием установлено, что во время выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года на избирательном участке №69 села Саддхули Марнеульского муниципалитета обвиняемые с нарушением закона опустили избирательные бюллетени в урну», — заявили в МВД Грузии. Информацию передает грузинское издание Publika.
Арестованы два человека, один из них — Ровшан Искандаров. В связи с этим нарушением голосование на участке было остановлено, а результаты голосования признаны недействительными.
Расследование данного инцидента продолжается. Оно ведется по статье 164 УК Грузии, предусматривающей ответственность за умышленную фальсификацию избирательных документов. Для обвиняемых может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В Грузии прошли парламентские выборы 26 октября. По итогам подсчета 100% бюллетеней победила правящая партия Грузии «Грузинская мечта». Грузинский президент Саломе Зурабишвили запротестовала против результатов выборов и вызвала жителей страны на мирный митинг. 31 октября она была вызвана на допрос по поводу расследования возможной фальсификации голосования.
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