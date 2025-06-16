16 июня 2025

РФС утвердил расписание следующего сезона для РПЛ Кубка России

© Служба новостей «URA.RU»
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Утверждено расписание для следующего сезона Кубка
Утверждено расписание для следующего сезона Кубка Фото:

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь проведения матчей Кубка России по футболу сезона 2025/26. Согласно утвержденному расписанию, встречи группового этапа в рамках Пути РПЛ стартуют с 29 по 31 июля.

Проведение первого раунда Пути регионов запланировано на период с 5 по 7 августа. На данный момент действующим обладателем Кубка России является московский клуб ЦСКА. Также ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани.

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь проведения матчей Кубка России по футболу сезона 2025/26. Согласно утвержденному расписанию, встречи группового этапа в рамках Пути РПЛ стартуют с 29 по 31 июля. Проведение первого раунда Пути регионов запланировано на период с 5 по 7 августа. На данный момент действующим обладателем Кубка России является московский клуб ЦСКА. Также ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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