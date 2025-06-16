РФС утвердил расписание следующего сезона для РПЛ Кубка России

Утверждено расписание для следующего сезона Кубка
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь проведения матчей Кубка России по футболу сезона 2025/26. Согласно утвержденному расписанию, встречи группового этапа в рамках Пути РПЛ стартуют с 29 по 31 июля.
Проведение первого раунда Пути регионов запланировано на период с 5 по 7 августа. На данный момент действующим обладателем Кубка России является московский клуб ЦСКА. Также ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани.
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