Курганец получил срок за убийство знакомого табуретом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осужденный проведет 14 лет в колонии особого режима
Осужденный проведет 14 лет в колонии особого режима Фото:

Житель Кургана осужден за убийство знакомого, тело которого несколько лет пролежало в подполье дома. Орудием преступления стал табурет. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе судебной системы Курганской области.

«44-летний ранее судимый житель Кургана признан виновным в убийстве своего знакомого табуретом. Преступление совершено в период с мая по июнь 2017 года. Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — указано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».

Установлено, что преступление произошло из-за ссоры в ходе распития спиртного. Курганец взял в руки табурет и нанес им несколько ударов по голове знакомому. Потерпевший от полученных травм скончался, после чего злоумышленник спрятал труп в подполе дома. Тело было обнаружено летом 2022 года, когда новые собственники жилья делали ремонт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана осужден за убийство знакомого, тело которого несколько лет пролежало в подполье дома. Орудием преступления стал табурет. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе судебной системы Курганской области. «44-летний ранее судимый житель Кургана признан виновным в убийстве своего знакомого табуретом. Преступление совершено в период с мая по июнь 2017 года. Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — указано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Установлено, что преступление произошло из-за ссоры в ходе распития спиртного. Курганец взял в руки табурет и нанес им несколько ударов по голове знакомому. Потерпевший от полученных травм скончался, после чего злоумышленник спрятал труп в подполе дома. Тело было обнаружено летом 2022 года, когда новые собственники жилья делали ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...