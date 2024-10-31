Курганец получил срок за убийство знакомого табуретом

Житель Кургана осужден за убийство знакомого, тело которого несколько лет пролежало в подполье дома. Орудием преступления стал табурет. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет колонии особого режима, сообщили в пресс-службе судебной системы Курганской области.
«44-летний ранее судимый житель Кургана признан виновным в убийстве своего знакомого табуретом. Преступление совершено в период с мая по июнь 2017 года. Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — указано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».
Установлено, что преступление произошло из-за ссоры в ходе распития спиртного. Курганец взял в руки табурет и нанес им несколько ударов по голове знакомому. Потерпевший от полученных травм скончался, после чего злоумышленник спрятал труп в подполе дома. Тело было обнаружено летом 2022 года, когда новые собственники жилья делали ремонт.
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