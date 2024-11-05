Самые большие заторы наблюдаются в центре города
В Тюмени образовались девятибалльные пробки. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.
«Тюмень, 18:20. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте.
Самые большие дорожные заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Республики, Тимофея Чаркова, Старом Тобольском тракте и объездной. Ситуация улучшится к 19:00.
Дорожная ситуация улучшится в 19:00-20:00
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