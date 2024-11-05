Вечерние пробки в Тюмени достигли девяти баллов. Карта

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Самые большие заторы наблюдаются в центре города
Самые большие заторы наблюдаются в центре города Фото:

В Тюмени образовались девятибалльные пробки. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень, 18:20. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте.

Самые большие дорожные заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Республики, Тимофея Чаркова, Старом Тобольском тракте и объездной. Ситуация улучшится к 19:00.

Дорожная ситуация улучшится в 19:00-20:00
Дорожная ситуация улучшится в 19:00-20:00
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В Тюмени образовались девятибалльные пробки. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС. «Тюмень, 18:20. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте. Самые большие дорожные заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Республики, Тимофея Чаркова, Старом Тобольском тракте и объездной. Ситуация улучшится к 19:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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