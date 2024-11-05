Курганец раскрыл место, где ловится крупная рыба

Недалеко от Кургана в Варгашинском округе на озере Чистое ловится крупная рыба — ротан. Рыбаки здесь устанавливают личные рекорды. Об этом рассказал рыболов-любитель.
«На озере Чистое ловится ротан весом в полтора килограмма. Местный рыбак здесь установил личный рекорд, поймав рыбу на 1,6 кг», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».
По словам курганца, рядом на озере Палочное тоже есть рыба, но гораздо мельче. Он добавил, что вместо крючка нужна зимняя блесна на окуня и леска покрепче.
Ранее житель Кургана выловил на реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова. Рыбу украл коллега, который успел скрыться на автомобиле.
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