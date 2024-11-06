Скидки в тюменских магазинах в «черную пятницу» будут доходить до 80%

Самые большие скидки будут 11 ноября
В «черную пятницу», которая стартует 11 ноября, тюменские магазины устроят распродажу товаров со скидками до 80%. Данные об акциях опубликованы на официальных сайтах торговых центров.
«Главная распродажа года стартует уже в этот понедельник! Скидки до 80% на все!» — такое сообщение появилось на странице ТРЦ «Кристалл».
По выгодным ценам 11 ноября можно будет приобрести одежду, обувь, товары для дома, технику и прочите товары. Акции стартуют и в ТЦ «Сити Молл», «Гудвин» и «Вояж». Распродажи начались с первых чисел ноября.
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