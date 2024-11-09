09 ноября 2024

Захарова указала на безумие президента ФРГ Штайнмайера после драки с писателем

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова призвала немцев «очнуться»
Захарова призвала немцев «очнуться» Фото:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, напавший на писателя из-за критики по поводу России, является безумным. С такой критикой поведения президента Германии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела...», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Дипломат также заявила, что гражданам ФРГ пора очнутся.

Ранее в издании Bild сообщили, что Штайнмайер ударил писателя, обвинившего его в поддержке России. По словам очевидцев, Штайнмайера было сложно успокоить. 

На мероприятии, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, президент ФРГ проявил чрезмерную эмоциональность в ответ на критические высказывания писателя Марко Мартина. Последний обвинил президента в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», что вызвало резкую реакцию Штайнмайера. Президент, вспылив, напал на писателя, и его с трудом удавалось удержать. Мартин утверждает, что его ударили по голове.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, напавший на писателя из-за критики по поводу России, является безумным. С такой критикой поведения президента Германии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела...», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Дипломат также заявила, что гражданам ФРГ пора очнутся. Ранее в издании Bild сообщили, что Штайнмайер ударил писателя, обвинившего его в поддержке России. По словам очевидцев, Штайнмайера было сложно успокоить.  На мероприятии, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, президент ФРГ проявил чрезмерную эмоциональность в ответ на критические высказывания писателя Марко Мартина. Последний обвинил президента в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», что вызвало резкую реакцию Штайнмайера. Президент, вспылив, напал на писателя, и его с трудом удавалось удержать. Мартин утверждает, что его ударили по голове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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