Захарова указала на безумие президента ФРГ Штайнмайера после драки с писателем

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, напавший на писателя из-за критики по поводу России, является безумным. С такой критикой поведения президента Германии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела...», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Дипломат также заявила, что гражданам ФРГ пора очнутся.
Ранее в издании Bild сообщили, что Штайнмайер ударил писателя, обвинившего его в поддержке России. По словам очевидцев, Штайнмайера было сложно успокоить.
На мероприятии, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, президент ФРГ проявил чрезмерную эмоциональность в ответ на критические высказывания писателя Марко Мартина. Последний обвинил президента в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», что вызвало резкую реакцию Штайнмайера. Президент, вспылив, напал на писателя, и его с трудом удавалось удержать. Мартин утверждает, что его ударили по голове.
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