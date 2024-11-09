09 ноября 2024

«Не видно соседних зданий»: Тюмень накрыла метель. Фото, видео

Тюмень накрыла метель
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель скрывает здания в Тюмени
Метель скрывает здания в Тюмени Фото:

Тюмень накрыла сильная метель. Жители в социальных сетях делятся кадрами, как город стремительно заволакивает снегом.

«В городе началась метель. Снег такой сильный, что практически не видно соседних зданий», — пишет одна тюменка. «Войновка, ТЭЦ-2 не видно», — добавляет другая.

Помимо осадков, в городе еще и бушует ветер. Сегодня, 10 ноября, его порывы достигают до 20 метров в секунду. Это создает аварийные ситуации на дорогах. Очевидцы сообщают, что на трассах переворачиваются фуры.

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Тюмень накрыла сильная метель. Жители в социальных сетях делятся кадрами, как город стремительно заволакивает снегом. «В городе началась метель. Снег такой сильный, что практически не видно соседних зданий», — пишет одна тюменка. «Войновка, ТЭЦ-2 не видно», — добавляет другая. Помимо осадков, в городе еще и бушует ветер. Сегодня, 10 ноября, его порывы достигают до 20 метров в секунду. Это создает аварийные ситуации на дорогах. Очевидцы сообщают, что на трассах переворачиваются фуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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