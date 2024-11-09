Метель скрывает здания в Тюмени
Тюмень накрыла сильная метель. Жители в социальных сетях делятся кадрами, как город стремительно заволакивает снегом.
«В городе началась метель. Снег такой сильный, что практически не видно соседних зданий», — пишет одна тюменка. «Войновка, ТЭЦ-2 не видно», — добавляет другая.
Помимо осадков, в городе еще и бушует ветер. Сегодня, 10 ноября, его порывы достигают до 20 метров в секунду. Это создает аварийные ситуации на дорогах. Очевидцы сообщают, что на трассах переворачиваются фуры.
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