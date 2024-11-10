10 ноября 2024
09 ноября 2024

Курганская прокуратура начала проверку из-за стаи бездомных собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура примет меры в случае выявления нарушений
Прокуратура примет меры в случае выявления нарушений Фото:

Прокуратура Курганской области начала проверку из-за стаи бездомных собак, пугающей детей в районе школы №44. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор региона Владислав Московских поручил прокурору Кургана проверить все доводы, дать оценку действиям (бездействию) уполномоченных лиц и органов, которые ответственны за отлов бездомных животных в населенных пунктах. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что жители Кургана просят отловить бродячих собак, пугающих детей в районе школы №44. По их словам, стая кидается на взрослых и детей, а по жалобе была отловлена лишь одна собака.

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Прокуратура Курганской области начала проверку из-за стаи бездомных собак, пугающей детей в районе школы №44. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор региона Владислав Московских поручил прокурору Кургана проверить все доводы, дать оценку действиям (бездействию) уполномоченных лиц и органов, которые ответственны за отлов бездомных животных в населенных пунктах. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что жители Кургана просят отловить бродячих собак, пугающих детей в районе школы №44. По их словам, стая кидается на взрослых и детей, а по жалобе была отловлена лишь одна собака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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