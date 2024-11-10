Курганская прокуратура начала проверку из-за стаи бездомных собак

Прокуратура Курганской области начала проверку из-за стаи бездомных собак, пугающей детей в районе школы №44. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокурор региона Владислав Московских поручил прокурору Кургана проверить все доводы, дать оценку действиям (бездействию) уполномоченных лиц и органов, которые ответственны за отлов бездомных животных в населенных пунктах. В случае выявления нарушений принять меры», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что жители Кургана просят отловить бродячих собак, пугающих детей в районе школы №44. По их словам, стая кидается на взрослых и детей, а по жалобе была отловлена лишь одна собака.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!