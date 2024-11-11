11 ноября 2024

В Тюмени автобусу снесло крышу в результате ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени автобус попал в ДТП (архивное фото)
В Тюмени автобус попал в ДТП (архивное фото) Фото:

В Тюмени автобус маршрута №70 столкнулся со спецтехникой, из-за чего у транспорта повредилась крыша. Об этом сообщают журналисты.

«Автобус №70 въехал в спецтехнику и снес крышу. Одна из пассажирок рассказала, что их высадили и все пошли на остановку, чтобы пересесть в другой автобус и продолжить свой путь», — пишет 72.ru.

Ранее URA.RU рассказывало и о других авариях, которые за последнее время происходили с городским транспортом. В частности, в ДТП с маршрутным автобусом №6 пострадали семь пассажиров.

Спецтехника протаранила крышу автобуса
Спецтехника протаранила крышу автобуса
Фото:

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В Тюмени автобус маршрута №70 столкнулся со спецтехникой, из-за чего у транспорта повредилась крыша. Об этом сообщают журналисты. «Автобус №70 въехал в спецтехнику и снес крышу. Одна из пассажирок рассказала, что их высадили и все пошли на остановку, чтобы пересесть в другой автобус и продолжить свой путь», — пишет 72.ru. Ранее URA.RU рассказывало и о других авариях, которые за последнее время происходили с городским транспортом. В частности, в ДТП с маршрутным автобусом №6 пострадали семь пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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