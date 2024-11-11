В Тюмени автобус попал в ДТП (архивное фото)
В Тюмени автобус маршрута №70 столкнулся со спецтехникой, из-за чего у транспорта повредилась крыша. Об этом сообщают журналисты.
«Автобус №70 въехал в спецтехнику и снес крышу. Одна из пассажирок рассказала, что их высадили и все пошли на остановку, чтобы пересесть в другой автобус и продолжить свой путь», — пишет 72.ru.
Ранее URA.RU рассказывало и о других авариях, которые за последнее время происходили с городским транспортом. В частности, в ДТП с маршрутным автобусом №6 пострадали семь пассажиров.
Спецтехника протаранила крышу автобуса
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