Где в Тюмени строят лучшее и худшее жилье

В Тюменской области на середину ноября возводится и продается жилье в 126 жилых комплексах. Такую статистику приводит на своем сайте единый ресурс застройщиков России. Это квартиры и дома, которые строятся с применением договоров долевого участия.
URA.RU проанализировало данные о тюменских новостройках. После изучения их потребительских качеств и места в региональном и федеральном рейтинге был составлен топ лучших и худших жилых комплексах.
Поскольку один застройщик может быть представлен в рейтинге несколькими домами, разбивку корреспондент URA.RU провел по компаниям-девелоперам.
Максимальный комфорт
Шесть первых мест регионального рейтинга новостроек занимают кварталы и дома от «Брусники». Компания занимает восьмое место в федеральном топе застройщиков. В Тюмени возводит девять жилмассивов. Все они представлены в топ-10 региона. Все это — жилье классов «комфорт» и «элит». Качество строительства и уровень удобства в таких домах по определению выше, чем в классе «эконом». Три лучших ЖК от Брусники по версии ЕРЗ.РФ — «Речной порт», «Республики, 205» и «Европейский квартал».
Разбавляет лидерство «Брусники» в первом эшелоне жилой комплекс «Айвазовский City». Массив бизнес-класса в модном 5-м заречном микрорайоне возводит группа компаний «ЭНКО». В федеральном рейтинге этот застройщик занимает 21-ю позицию. Оценка по сотне потребительских качеств показывает среднюю оценку в 73,25 балла из возможных 100. Особо отмечаются выгодное местоположение, наличие клиентских сервисов, безопасность, удобная транспортная развязка.
Замыкает тройку лучших ЖК «Домашний», который строит в районе Московского тракта ГК «Страна Девелопмент». 62,55 баллов обеспечили этому комплексу комфорт-класса 11-е место в федеральном рейтинге. Подняться выше мешают отсутствие теплого паркинга, единого дизайн-кода, объектов инфраструктуры. Впрочем, отмечаются высокая доступность транспорта и достойные показатели безопасности.
Максимальная экономия
«Дом форм», который в центре города, на улице Красина, возводит ПСК «Дом Девелопмент», занимает в рейтинге тюменских новостроек самое низкое место. Оценка по потребительским качествам — 12,05 балла из 100. При этом ЕРЗ.РФ отмечает, что комплекс потерял за последний месяц сразу 43 позиции в федеральном топе. Причина — отсутствие базовых показателей, которые стали своего рода эталоном в современном строительстве: подземного паркинга, закрытой территории, транспортной доступности и других.
Предпоследнее место в топе занимает единственный дом компании «Спутник», построенный на улице Алматинской в «Звездном городке». Оценка — 14,7 балла из 100. Причины те же, что и в предыдущем случае — отсутствие привычных для жилищного строительства показателей. При этом дом принадлежит к классу «комфорт».
Третий с конца рейтинга — ЖК «Адмирал» от спецзастройщика «Стандарт». Дом эконом-класса в поселке ММС набрал в рейтинге 15,7 балла из 100. К классу «эконом» предъявляются более мягкие требования, однако показать необходимый уровень комфорта и безопасности у компании-застройщика не получилось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!