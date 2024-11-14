Дилнавоз и Мухаммадмуоз: какие имена дают младенцам в Тюменской области

В Тюменской области самыми редкими именами для младенцев стали Орозайым и Асмир
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Самые популярные имена для новорожденных в Тюменской области - София и Александр
Самые популярные имена для новорожденных в Тюменской области - София и Александр Фото:

В Тюменской области самыми редкими именами для новорожденных стали Орозайым (среди девочек) и Асмир (среди мальчиков). Об этом сообщает информационно-аналитический портал управления ЗАГС.

«Самые редкие имена для новорожденных, которые родители дают детям в Тюменской области. Девочки: Орозайым, Илая, Дилнавоз, Фейза, Эллария. Мальчики: Асмир, Фазлиддин, Мухаммадмуоз, Касим, Шерозбек», — следует из данных портала.

Также представлены и самые популярные имена. Для девочек это София, для мальчиков — Александр. 

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В Тюменской области самыми редкими именами для новорожденных стали Орозайым (среди девочек) и Асмир (среди мальчиков). Об этом сообщает информационно-аналитический портал управления ЗАГС. «Самые редкие имена для новорожденных, которые родители дают детям в Тюменской области. Девочки: Орозайым, Илая, Дилнавоз, Фейза, Эллария. Мальчики: Асмир, Фазлиддин, Мухаммадмуоз, Касим, Шерозбек», — следует из данных портала. Также представлены и самые популярные имена. Для девочек это София, для мальчиков — Александр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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