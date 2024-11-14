Дилнавоз и Мухаммадмуоз: какие имена дают младенцам в Тюменской области

Самые популярные имена для новорожденных в Тюменской области - София и Александр
В Тюменской области самыми редкими именами для новорожденных стали Орозайым (среди девочек) и Асмир (среди мальчиков). Об этом сообщает информационно-аналитический портал управления ЗАГС.
«Самые редкие имена для новорожденных, которые родители дают детям в Тюменской области. Девочки: Орозайым, Илая, Дилнавоз, Фейза, Эллария. Мальчики: Асмир, Фазлиддин, Мухаммадмуоз, Касим, Шерозбек», — следует из данных портала.
Также представлены и самые популярные имена. Для девочек это София, для мальчиков — Александр.
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