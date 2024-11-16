Чем известен курганский солист Табаков, ставший лучшим на фестивале в Грозном

Курганский солист Табаков победил в конкурсе в Чечне

Павел Табаков исполняет программы для взрослой и детской публики Фото: Размик Закарян © URA.RU

Солист Курганской филармонии Павел Табаков получил диплом за первое место в Международном фестивале-конкурсе памяти Народного артиста СССР Муслима Магомаева «Орфей», который проходил в Грозном. Кто такой артист Табаков, чем он занимается и о его наградах — в материале URA.RU.

Образование и работа солиста

Павел Табаков является солистом-вокалистом Курганской филармонии (баритон). В 2007 году он окончил Курганский областной музыкальный колледж, отделение хорового дирижирования, занимался вокалом в классе заслуженной артистки России Лидии Алексиевской.

В 2011—2016 году Табаков учился в Московской государственной консерватории имени Чайковского. С 2017 года артист является солистом-вокалистом Курганского театрально-концертного объединения, исполняя программы для взрослой и детской публики. Солист также гастролирует за пределами Курганской области, выступая сольно, в тандеме с художественным руководителем Курганской филармонии, заслуженным работником культуры РФ Сергеем Потаповым и в составе ансамбля русских народных инструментов «Царево городище».

Репертуар певца

В репертуаре Павла Табакова есть сочинения как зарубежных, так и русских авторов, арии из опер и народные песни. Он подготовил программы: «Шедевры русской вокальной лирики» (Чайковский, Рахманинов, Свиридов), вокальная поэма на стихи Есенина «Отчалившая Русь», «Неаполитанские песни», «О любви на разных языках», вокальный цикл «Зимний путь» (Ф. Шуберт) и другие.

Победы в конкурсах

Табаков является лауреатом международных и региональных конкурсов. Среди них:

Лауреат I премии регионального вокального конкурса «К вершинам творчества» (Тюмень, 2009);

Лауреат I премии Международного конкурса русского романса «Белая акация» (Йошкар-Ола, 2010);

Лауреат I премии Международного конкурса-фестиваля высокого искусства «Служение муз» (Магнитогорск, 2010).

Также солист отмечен дипломом «Будущее культуры Зауралья» ежегодной областной премии и стал победителем конкурса на гранты губернатора Курганской области в номинации «Лучший работник культуры».