16 ноября 2024

Курганские пожарные спасли людей из смятой машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские спасатели помогли выбраться пострадавшим из смятой машины
Курганские спасатели помогли выбраться пострадавшим из смятой машины Фото:

В Петуховском районе Курганской области на трассе «Иртыш» произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП двое людей оказались заблокированы в смятой машине, без возможности выбраться самостоятельно. Сотрудники регионального МЧС смогли помочь курганцам и передать их медикам.

«Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших в ДТП на трассе „Иртыш“. Происшествие зафиксировано днем 17 ноября в Петуховском округе. Легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся», — написано в telegram-канале ведомства.

Для освобождения курганцев, спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Сейчас их жизни ничего не угрожает. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники.

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В Петуховском районе Курганской области на трассе «Иртыш» произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП двое людей оказались заблокированы в смятой машине, без возможности выбраться самостоятельно. Сотрудники регионального МЧС смогли помочь курганцам и передать их медикам. «Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших в ДТП на трассе „Иртыш“. Происшествие зафиксировано днем 17 ноября в Петуховском округе. Легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся», — написано в telegram-канале ведомства. Для освобождения курганцев, спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Сейчас их жизни ничего не угрожает. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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