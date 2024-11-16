В Петуховском районе Курганской области на трассе «Иртыш» произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП двое людей оказались заблокированы в смятой машине, без возможности выбраться самостоятельно. Сотрудники регионального МЧС смогли помочь курганцам и передать их медикам.
«Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших в ДТП на трассе „Иртыш“. Происшествие зафиксировано днем 17 ноября в Петуховском округе. Легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся», — написано в telegram-канале ведомства.
Для освобождения курганцев, спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Сейчас их жизни ничего не угрожает. На месте работали четыре специалиста и одна единица техники.
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