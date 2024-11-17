Дети нашли труп в заброшенном бункере в Тюмени

В Тюмени в старом заброшенном бункере в районе Мыса дети обнаружили труп мужчины. По сообщениям очевидцев, сейчас там работают силовики.
«По улице Героев Сталинградской битвы, 5к1 есть заброшенный бункер времен СССР… Там лежит труп мужчины, а рядом телефон с сообщением от мамы: „Доброе утро!“… Полицию вызвали уже после нашего визита», — пишут очевидцы.
По их словам, это бомбоубежище раньше принадлежало Судоремонтному заводу, но после того, как предприятие убрали — бункер остался. Он стал излюбленной территорией у детей, в том числе тех, которые нашли тело.
По фотографиям видно, что мужчина там находился довольно долго, так как тело уже начало разлагаться. Также на кадрах наблюдается уже приехавшая машина спасателей.
URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается
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