17 ноября 2024

Жители курганского города останутся без воды

Курганская Шумиха останется без воды из-за работ на водопроводе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шумихе (Курганская область) ночью 18 ноября отключат воду
В Шумихе (Курганская область) ночью 18 ноября отключат воду Фото:

В Шумихе (Курганская область) ночью 18 ноября из-за ремонтных работ на центральном водопроводе отключат воду. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа.

«Сегодня, 18 ноября, в ночное время будет приостановлена подача воды потребителям города в связи с проведением ремонтных работ на центральном водопроводе. Просим вас произвести запас воды», — говорится в обращении мэрии к жителям, размещенном в группе администрации Шумихинского округа в соцсети «ВКонтакте». Восстановить подачу воды обещают сразу после завершения работ на водопроводе.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после отключения воды восстановили водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. Вода подается с повышенным содержанием хлора.

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В Шумихе (Курганская область) ночью 18 ноября из-за ремонтных работ на центральном водопроводе отключат воду. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа. «Сегодня, 18 ноября, в ночное время будет приостановлена подача воды потребителям города в связи с проведением ремонтных работ на центральном водопроводе. Просим вас произвести запас воды», — говорится в обращении мэрии к жителям, размещенном в группе администрации Шумихинского округа в соцсети «ВКонтакте». Восстановить подачу воды обещают сразу после завершения работ на водопроводе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после отключения воды восстановили водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. Вода подается с повышенным содержанием хлора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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