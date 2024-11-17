Жители курганского города останутся без воды

В Шумихе (Курганская область) ночью 18 ноября из-за ремонтных работ на центральном водопроводе отключат воду. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа.
«Сегодня, 18 ноября, в ночное время будет приостановлена подача воды потребителям города в связи с проведением ремонтных работ на центральном водопроводе. Просим вас произвести запас воды», — говорится в обращении мэрии к жителям, размещенном в группе администрации Шумихинского округа в соцсети «ВКонтакте». Восстановить подачу воды обещают сразу после завершения работ на водопроводе.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане после отключения воды восстановили водоснабжение после запуска Арбинских очистных сооружений. Вода подается с повышенным содержанием хлора.
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