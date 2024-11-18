Термальные источники Тюмени популяризируют в Москве
Рекламу тюменских термальных источников разместили на Останкинской телебашне в Москве. Видео поделились в telegram-канале Visit Tyumen.
«Москвичи заметили тюменские термы на Останкинской телебашне», — такой пост появился в telegram-канале. К нему прикреплено видео, на котором на башне проецируют ролик, зазывающий туристов на термы.
«Отдохни по-человечески» — один из слоганов, показанных на проекции. Также москвичам советуют «Сделать зиму жарче», ведь в термах Тюмени — +40 градусов.
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