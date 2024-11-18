«Отдохни по-человечески»: москвичей зазывают на тюменские термы. Видео

Реклама тюменских термальных источников появилась на Останкинской телебашне
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Термальные источники Тюмени популяризируют в Москве
Термальные источники Тюмени популяризируют в Москве Фото:

Рекламу тюменских термальных источников разместили на Останкинской телебашне в Москве. Видео поделились в telegram-канале Visit Tyumen.

«Москвичи заметили тюменские термы на Останкинской телебашне», — такой пост появился в telegram-канале. К нему прикреплено видео, на котором на башне проецируют ролик, зазывающий туристов на термы.

«Отдохни по-человечески» — один из слоганов, показанных на проекции. Также москвичам советуют «Сделать зиму жарче», ведь в термах Тюмени — +40 градусов.

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Рекламу тюменских термальных источников разместили на Останкинской телебашне в Москве. Видео поделились в telegram-канале Visit Tyumen. «Москвичи заметили тюменские термы на Останкинской телебашне», — такой пост появился в telegram-канале. К нему прикреплено видео, на котором на башне проецируют ролик, зазывающий туристов на термы. «Отдохни по-человечески» — один из слоганов, показанных на проекции. Также москвичам советуют «Сделать зиму жарче», ведь в термах Тюмени — +40 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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