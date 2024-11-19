19 ноября 2024

Вахтовики не могут вылететь с объектов НОВАТЭК в ЯНАО

Работников СК «Севзапэнергомонтаж» до двух недель задерживают на вахте
© Служба новостей «URA.RU»
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Работников до двух недель задерживают на вахте
Работников до двух недель задерживают на вахте Фото:

Вахтовики, занятые на объектах ПАО «НОВАТЭК» на месторождении «Утреннее» (Тазовский район ЯНАО), не могут вылететь на «большую землю» после окончания вахты. Работников до двух недель задерживает субподрядчик — строительная компания «Севзапэнергомонтаж» (СК «СЗЭМ»). Кроме этого, в закрытых чатах сотрудники жалуются на снижение зарплат.

«Они начинают переносить твой вылет, причем не на день-два, а на две недели, мотивируя это плохими метеоусловиями», — пишет участник сообщества «Вахта инфо» в Telegram. По его мнению, на самом деле, компания СК «СЗЭМ» заинтересована в том, чтобы сотрудники работали до тех пор, пока на месторождение не наберут новый персонал.

«Заманивают высокой зарплатой, а по факту режут всем КТУ (коэффициент трудового участия — ред.) по причине малой выработки. Причем неважно, что ты на своем участке с бригадой сделал выработку в 200%. Бреют всех под одну гребенку», — жалуется другой участник сообщества. 

Вахтовик работает на месторождении «Утреннее» в Тазовском районе ЯНАО. Лицензия на разработку запасов газа принадлежит ООО «Арктик СПГ-2», ямальской «дочке» НОВАТЭК. На телефонные звонки в СК «СЗЭМ» не отвечают. URA.RU направило письменный запрос.

По данным СБИС, строительная компания «Севзапэнергомонтаж» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, занимается строительно-монтажными работами. Общество имеет высокую доходность. Чистая прибыль в 2023 году составила 153,6 млн рублей. Между тем, по решению ФНС от 18 ноября 2024 года, операции по счетам компании приостановлены. СК «СЗЭМ» — ответчик по экономическим спорам, в том числе по искам партнеров на суммы до 59 млн рублей. Последний исполнительный лист был выписан на 22 млн рублей.

Ранее в Новом Уренгое вахтовики опасались остаться без работы и доходов на подряде ООО «Петербургтрансгазстрой», которое набирает водителей спецтехники и самосвалов на строительство дорог по заказу крупной нефтегазовой корпорации. Отзыв о работе в компании вахтовики оставили в закрытом чате.

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Вахтовики, занятые на объектах ПАО «НОВАТЭК» на месторождении «Утреннее» (Тазовский район ЯНАО), не могут вылететь на «большую землю» после окончания вахты. Работников до двух недель задерживает субподрядчик — строительная компания «Севзапэнергомонтаж» (СК «СЗЭМ»). Кроме этого, в закрытых чатах сотрудники жалуются на снижение зарплат. «Они начинают переносить твой вылет, причем не на день-два, а на две недели, мотивируя это плохими метеоусловиями», — пишет участник сообщества «Вахта инфо» в Telegram. По его мнению, на самом деле, компания СК «СЗЭМ» заинтересована в том, чтобы сотрудники работали до тех пор, пока на месторождение не наберут новый персонал. «Заманивают высокой зарплатой, а по факту режут всем КТУ (коэффициент трудового участия — ред.) по причине малой выработки. Причем неважно, что ты на своем участке с бригадой сделал выработку в 200%. Бреют всех под одну гребенку», — жалуется другой участник сообщества.  Вахтовик работает на месторождении «Утреннее» в Тазовском районе ЯНАО. Лицензия на разработку запасов газа принадлежит ООО «Арктик СПГ-2», ямальской «дочке» НОВАТЭК. На телефонные звонки в СК «СЗЭМ» не отвечают. URA.RU направило письменный запрос. По данным СБИС, строительная компания «Севзапэнергомонтаж» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, занимается строительно-монтажными работами. Общество имеет высокую доходность. Чистая прибыль в 2023 году составила 153,6 млн рублей. Между тем, по решению ФНС от 18 ноября 2024 года, операции по счетам компании приостановлены. СК «СЗЭМ» — ответчик по экономическим спорам, в том числе по искам партнеров на суммы до 59 млн рублей. Последний исполнительный лист был выписан на 22 млн рублей. Ранее в Новом Уренгое вахтовики опасались остаться без работы и доходов на подряде ООО «Петербургтрансгазстрой», которое набирает водителей спецтехники и самосвалов на строительство дорог по заказу крупной нефтегазовой корпорации. Отзыв о работе в компании вахтовики оставили в закрытом чате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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