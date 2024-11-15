В России хотят обязать приносить присягу гражданина РФ с 14 лет

В России предлагают приносить присягу с 14 лет для повышения патриотического духа. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который внесли в палату парламента члены комитета Госдумы по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.
«Предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — говорится в документе. Отмечается, что это планируют сделать для повышения патриотизма среди молодежи и взятия обязательств по соблюдению Конституции РФ.
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