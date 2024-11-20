Президент России Владимир Путин планирует приехать в Индию с официальным визитом впервые с начала спецоперации на Украине. Это послужило одним из признаков того, что попытки Запада изолировать РФ на международной арене не приносят ожидаемых результатов, сообщают иностранные СМИ.
«Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию впервые с тех пор, как он отдал приказ о начале спецоперации на Украине в 2022 году, что является еще одним признаком того, что усилия США по его изоляции на мировой арене проваливаются», — пишет Bloomberg. Этот комментарий подчеркивает неспособность западных стран достичь своей цели по полной изоляции России.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в связи с двумя предыдущими поездками премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, Москва и Нью-Дели приступают к организации визита российского президента Владимира Путина в Индию. Песков также подчеркнул, что Путина и Моди связывают особые прагматичные отношения.
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