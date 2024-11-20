В красноярской школе массово отравились дети

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Двое из 23 отравившихся учеников госпитализированы после обеда в школьной столовой, сообщили в СК по Красноярскому краю
Двое из 23 отравившихся учеников госпитализированы после обеда в школьной столовой, сообщили в СК по Красноярскому краю Фото:

После обеда в школьной столовой в Красноярске отравились 23 ученика, двое из них госпитализированы. Предварительный диагноз — ротавирусная инфекция, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

«В медицинские учреждения города Красноярска с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика с 1 по 11 классы одной из школ города Красноярска. В ходе обследования школьникам выставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция», — заявили в официальном telegram-канале в СК по Красноярскому краю. По данным следствия, накануне ученики питались в школьной столовой. Двое учеников госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Текущая проверка направлена на выявление всех возможных нарушений, причастных к ним лиц и причин возникновения заболевания детей.

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После обеда в школьной столовой в Красноярске отравились 23 ученика, двое из них госпитализированы. Предварительный диагноз — ротавирусная инфекция, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю. «В медицинские учреждения города Красноярска с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика с 1 по 11 классы одной из школ города Красноярска. В ходе обследования школьникам выставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция», — заявили в официальном telegram-канале в СК по Красноярскому краю. По данным следствия, накануне ученики питались в школьной столовой. Двое учеников госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Текущая проверка направлена на выявление всех возможных нарушений, причастных к ним лиц и причин возникновения заболевания детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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