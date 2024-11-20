В двух регионах РФ объявлена ракетная опасность

Местных жителей призвали найти укрытие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракетная опасность объявлена в Брянской и Курской областях. Об этом сообщается в telegram-канале региональных управлений МЧС.
«Внимание! На территории Брянской области ракетная опасность! Запущена система оповещения», — говорится в сообщении.
Местных жителей попросили оставаться дома или укрыться в помещении без окон. Тем, кто находится на улице или в транспорте, найти ближайшее укрытие или любое другое безопасное место.
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