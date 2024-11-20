В двух регионах РФ объявлена ракетная опасность

В Брянской и Курской областях предупредили о ракетной опасности
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Местных жителей призвали найти укрытие
Местных жителей призвали найти укрытие Фото:
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Ракетная опасность объявлена в Брянской и Курской областях. Об этом сообщается в telegram-канале региональных управлений МЧС.

«Внимание! На территории Брянской области ракетная опасность! Запущена система оповещения», — говорится в сообщении.

Местных жителей попросили оставаться дома или укрыться в помещении без окон. Тем, кто находится на улице или в транспорте, найти ближайшее укрытие или любое другое безопасное место. 

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Ракетная опасность объявлена в Брянской и Курской областях. Об этом сообщается в telegram-канале региональных управлений МЧС. «Внимание! На территории Брянской области ракетная опасность! Запущена система оповещения», — говорится в сообщении. Местных жителей попросили оставаться дома или укрыться в помещении без окон. Тем, кто находится на улице или в транспорте, найти ближайшее укрытие или любое другое безопасное место. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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