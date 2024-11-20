Володин поручил проверить целесообразность проведения ОГЭ

Володин поручил обсудить высокую нагрузку на учеников школ
В Госдуме поручили проверить целесообразность проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ). Спикер ГД Вячеслав Володин хочет обсудить проблему высокой нагрузки на школьников в период учебы и принять решение по этому поводу.
«Володин поручил организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразность ОГЭ», — заявили в пресс-службе Госдумы. Информацию передает РИА Новости.
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