Володин поручил проверить целесообразность проведения ОГЭ

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Володин поручил обсудить высокую нагрузку на учеников школ
Володин поручил обсудить высокую нагрузку на учеников школ Фото:

В Госдуме поручили проверить целесообразность проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ). Спикер ГД Вячеслав Володин хочет обсудить проблему высокой нагрузки на школьников в период учебы и принять решение по этому поводу. 

«Володин поручил организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразность ОГЭ», — заявили в пресс-службе Госдумы. Информацию передает РИА Новости. 

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В Госдуме поручили проверить целесообразность проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ). Спикер ГД Вячеслав Володин хочет обсудить проблему высокой нагрузки на школьников в период учебы и принять решение по этому поводу.  «Володин поручил организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразность ОГЭ», — заявили в пресс-службе Госдумы. Информацию передает РИА Новости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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