Макрон после обновления ядерной доктрины РФ обратился к Путину

Макрон призвал Путина к деэскалации напряженности вокруг Украины
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Саммит G20, макрон эммануэль, сток, stock
Макрон призвал Путин принять участие в коллективной деэскалации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к деэскалации напряженности вокруг Украины. Об этом Макрон заявил во время выступления на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Заявления французского лидера были сделаны спустя день после утверждения Россией обновленной ядерной доктрины.

«Я призываю <…> Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал Макрон. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Елисейского дворца.

Ранее появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по территории РФ американскими ракетами, сообщала американская газета The New York Times. 19 ноября были осуществлены первые удары по Брянской области. В этот же день Путин указом утвердил основы обновленной госполитики РФ в области ядерного сдерживания, которая, в том числе, расширяет сценарии применения ядерного оружия.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к деэскалации напряженности вокруг Украины. Об этом Макрон заявил во время выступления на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Заявления французского лидера были сделаны спустя день после утверждения Россией обновленной ядерной доктрины. «Я призываю <…> Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал Макрон. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Елисейского дворца. Ранее появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по территории РФ американскими ракетами, сообщала американская газета The New York Times. 19 ноября были осуществлены первые удары по Брянской области. В этот же день Путин указом утвердил основы обновленной госполитики РФ в области ядерного сдерживания, которая, в том числе, расширяет сценарии применения ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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