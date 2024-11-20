Макрон после обновления ядерной доктрины РФ обратился к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к деэскалации напряженности вокруг Украины. Об этом Макрон заявил во время выступления на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Заявления французского лидера были сделаны спустя день после утверждения Россией обновленной ядерной доктрины.
«Я призываю <…> Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал Макрон. Трансляция его выступления велась на официальном сайте Елисейского дворца.
Ранее появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по территории РФ американскими ракетами, сообщала американская газета The New York Times. 19 ноября были осуществлены первые удары по Брянской области. В этот же день Путин указом утвердил основы обновленной госполитики РФ в области ядерного сдерживания, которая, в том числе, расширяет сценарии применения ядерного оружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.