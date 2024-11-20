Der Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток», но потерпел неудачу

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северным». Об этом сообщает Der Spiegel.
«Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море — на „Турецкий поток“», — пишет издание, уточнив, что планируемая операция потерпела неудачу. Выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну НАТО. Также отмечается, что Залужный не согласовал операцию с главой Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии к Зеленскому и его ближайшему окружению.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине. Он обвинил в подрывах «Северных потоков» спецназ НАТО.
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