Der Spiegel: Залужный готовил операцию против РФ в обход Зеленского

Der Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток», но потерпел неудачу
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Залужный не согласовывал операцию с Зеленским
Залужный не согласовывал операцию с Зеленским Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северным». Об этом сообщает Der Spiegel.

«Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море — на „Турецкий поток“», — пишет издание, уточнив, что планируемая операция потерпела неудачу. Выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну НАТО. Также отмечается, что Залужный не согласовал операцию с главой Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии к Зеленскому и его ближайшему окружению.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине. Он обвинил в подрывах «Северных потоков» спецназ НАТО.

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Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северным». Об этом сообщает Der Spiegel. «Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить ее и на Черное море — на „Турецкий поток“», — пишет издание, уточнив, что планируемая операция потерпела неудачу. Выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну НАТО. Также отмечается, что Залужный не согласовал операцию с главой Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии к Зеленскому и его ближайшему окружению. Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине. Он обвинил в подрывах «Северных потоков» спецназ НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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