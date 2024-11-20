МВД напомнило россиянам об отметках, которые должны быть в паспорте

МВД: две обязательные отметки должны быть в паспорте гражданина России
© Служба новостей «URA.RU»
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В паспорт по желанию можно внести группу крови и идентификатор налогоплательщика
В паспорт по желанию можно внести группу крови и идентификатор налогоплательщика Фото:

Министерство внутренних дел Российской Федерации предоставило разъяснения относительно обязательных записей, которые должны быть внесены в паспорт гражданина России при его оформлении или замене. В документе предусмотрено два типа необходимых отметок. Какие данные должны быть в паспорте обязательно и что еще можно внести по желанию — в материале URA.RU.

Обязательные регистрационные отметки

Одной из основных отметок в паспорте является информация о регистрации по месту жительства. Это может быть как постоянная регистрация, так и временная, которая оформляется на отдельном бланке. Регистрация необходима для подтверждения места жительства в Российской Федерации и важна при оформлении выплат, получении услуг в банках, почтовых отделениях и других учреждениях.

Для оформления регистрации гражданину необходимо предоставить заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие право на жилье. Регистрация осуществляется в течение шести дней после подачи всех необходимых документов. Если же документы на право владения жильем не зарегистрированы в Росреестре, процесс может занять до восьми дней.

Воинская обязанность

Для мужчин существует отметка о воинской обязанности, которая ставится в паспорт с 17 лет. Эта отметка подтверждает, что гражданин состоит на воинском учете и подлежит призыву на военную службу в соответствии с законодательством РФ.

Лицам, прошедшим обязательную военную или альтернативную гражданскую службу и состоящим в запасе, проставляют соответствующий штамп в паспорте. Обязательно условие — наличие регистрации в военкомате по месту жительства. При замене паспорта необходимо обновить штамп, предъявив в территориальные структуры МВД соответствующие документы, такие как военный билет или приписное свидетельство.

На оттиске штампа фиксируют дату его проставления, код подразделения МВД и в разделе «Заверил» — подпись ответственного лица. В случаях, когда паспорт выдается не по месту жительства и для печати штампа используется специальный принтер, код подразделения не указывается.

Дополнительные отметки

По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены дополнительные сведения, такие как информация о браке, детях, предыдущих паспортах и других документах, удостоверяющих личность. Также возможно внесение сведений о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика.

Самостоятельное внесение каких-либо изменений или дополнений в паспорт гражданином является недопустимым и может привести к признанию паспорта недействительным. Все изменения должны производиться только уполномоченными органами.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации предоставило разъяснения относительно обязательных записей, которые должны быть внесены в паспорт гражданина России при его оформлении или замене. В документе предусмотрено два типа необходимых отметок. Какие данные должны быть в паспорте обязательно и что еще можно внести по желанию — в материале URA.RU. Обязательные регистрационные отметки Одной из основных отметок в паспорте является информация о регистрации по месту жительства. Это может быть как постоянная регистрация, так и временная, которая оформляется на отдельном бланке. Регистрация необходима для подтверждения места жительства в Российской Федерации и важна при оформлении выплат, получении услуг в банках, почтовых отделениях и других учреждениях. Для оформления регистрации гражданину необходимо предоставить заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие право на жилье. Регистрация осуществляется в течение шести дней после подачи всех необходимых документов. Если же документы на право владения жильем не зарегистрированы в Росреестре, процесс может занять до восьми дней. Воинская обязанность Для мужчин существует отметка о воинской обязанности, которая ставится в паспорт с 17 лет. Эта отметка подтверждает, что гражданин состоит на воинском учете и подлежит призыву на военную службу в соответствии с законодательством РФ. Лицам, прошедшим обязательную военную или альтернативную гражданскую службу и состоящим в запасе, проставляют соответствующий штамп в паспорте. Обязательно условие — наличие регистрации в военкомате по месту жительства. При замене паспорта необходимо обновить штамп, предъявив в территориальные структуры МВД соответствующие документы, такие как военный билет или приписное свидетельство. На оттиске штампа фиксируют дату его проставления, код подразделения МВД и в разделе «Заверил» — подпись ответственного лица. В случаях, когда паспорт выдается не по месту жительства и для печати штампа используется специальный принтер, код подразделения не указывается. Дополнительные отметки По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены дополнительные сведения, такие как информация о браке, детях, предыдущих паспортах и других документах, удостоверяющих личность. Также возможно внесение сведений о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика. Самостоятельное внесение каких-либо изменений или дополнений в паспорт гражданином является недопустимым и может привести к признанию паспорта недействительным. Все изменения должны производиться только уполномоченными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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