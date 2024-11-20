МВД напомнило россиянам об отметках, которые должны быть в паспорте

Министерство внутренних дел Российской Федерации предоставило разъяснения относительно обязательных записей, которые должны быть внесены в паспорт гражданина России при его оформлении или замене. В документе предусмотрено два типа необходимых отметок. Какие данные должны быть в паспорте обязательно и что еще можно внести по желанию — в материале URA.RU.
Обязательные регистрационные отметки
Одной из основных отметок в паспорте является информация о регистрации по месту жительства. Это может быть как постоянная регистрация, так и временная, которая оформляется на отдельном бланке. Регистрация необходима для подтверждения места жительства в Российской Федерации и важна при оформлении выплат, получении услуг в банках, почтовых отделениях и других учреждениях.
Для оформления регистрации гражданину необходимо предоставить заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие право на жилье. Регистрация осуществляется в течение шести дней после подачи всех необходимых документов. Если же документы на право владения жильем не зарегистрированы в Росреестре, процесс может занять до восьми дней.
Воинская обязанность
Для мужчин существует отметка о воинской обязанности, которая ставится в паспорт с 17 лет. Эта отметка подтверждает, что гражданин состоит на воинском учете и подлежит призыву на военную службу в соответствии с законодательством РФ.
Лицам, прошедшим обязательную военную или альтернативную гражданскую службу и состоящим в запасе, проставляют соответствующий штамп в паспорте. Обязательно условие — наличие регистрации в военкомате по месту жительства. При замене паспорта необходимо обновить штамп, предъявив в территориальные структуры МВД соответствующие документы, такие как военный билет или приписное свидетельство.
На оттиске штампа фиксируют дату его проставления, код подразделения МВД и в разделе «Заверил» — подпись ответственного лица. В случаях, когда паспорт выдается не по месту жительства и для печати штампа используется специальный принтер, код подразделения не указывается.
Дополнительные отметки
По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены дополнительные сведения, такие как информация о браке, детях, предыдущих паспортах и других документах, удостоверяющих личность. Также возможно внесение сведений о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика.
Самостоятельное внесение каких-либо изменений или дополнений в паспорт гражданином является недопустимым и может привести к признанию паспорта недействительным. Все изменения должны производиться только уполномоченными органами.
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