Сотрудники службы по охране биоресурсов ЯНАО выловили сачками уток на реке Преображенка в Салехарде. Специалисты отправили замерзающих животных в фонд «Дорога Домой», об этом URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.
«Сотрудники службы по охране биоресурсов спасли замерзающих уток. Пернатые, зимующие на реке Преображенка под мостом Факел в Салехарде, из-за сильных морозов, оказались в ледяной ловушке. Неравнодушные жители окружной столицы написали об этом в социальных сетях. Специалисты службы экстренно отреагировали на сообщение горожан и приступили к разработке плана по спасению птиц. Операция с поимкой прошла успешно. Пернатые поселились по адресу: Фонд защиты животных „Дорога Домой“ Салехард», — сообщили в группе Службы по охране биоресурсов ЯНАО в VK.
По данным источника, операция по спасению уток проходила кропотливо. «Утки, увидев людей, пытались укрыться, но благодаря профессионализму сотрудников их удалось забрать из водоема. Заботясь о благополучии уток, сотрудники службы не только освободили их из ледяного плена, но и обеспечили кормом, так как в такое время года добыть пищу невозможно», — сообщили в службе.
Летом уток выпустят на волю. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском (ЯНАО) зоозащитники приехали проверить своих подопечных в приют для бездомных животных, но не смогли попасть внутрь. Снаружи был слышен вой собак, а в мисках животных отсутствовала еда.
Видео из группы Службы по охране биоресурсов ЯНАО в VK.
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