Для улучшения демографической ситуации российским семьям недостаточно иметь по одному ребенку. Даже наличие двух детей не позволит стране выбраться из демографической ямы — это тоже отрицательная демографическая динамика. По словам автора программы маткапитала, профессора Финансового университета Александра Сафонова, для повышения численности населения большинство семей должны воспитывать троих. В интервью агентству URA.RU экономист подчеркнул, что только деньгами этого не достичь.
- Когда программа маткапитала только задумывалась, исходя из каких параметров устанавливалась сумма?
- Первоначально мы рассматривали три возможности использования маткапитала: покупка жилья, пенсионное обеспечение матери и обучение детей. Мы рассчитывали, что с появлением еще одного ребенка, семья сможет улучшить свои жилищные условия, получив материнский капитал. На тот период времени сумма в 250 000 рублей давала возможность купить приблизительно восемь квадратных метров жилья. По сути, добавить к своей квартире еще одну комнату. Либо оплатить обучение ребенка. Выплаты хватало, чтобы полностью рассчитаться за учебу в региональном вузе.
Многие критиковали решение перенести выплату маткапитала со второго ребенка на первого. Говорили, что это не повлияло на рождение первых детей, зато рождаемость вторых детей, которая с введением капитала начала расти, вновь упала.
Тот, кто об этом говорит, не совсем понимает основных тенденций, которые складываются в демографии страны в разные периоды времени. Когда программа маткапитала только запускалась, нам было крайне важно увеличить количество вторых детей в семьях. И эта мера сыграла свою роль. Маткапитал действительно помог повысить рождаемость. Но нужно учитывать, что в тот период времени экономика России отличалась ежегодным снижением уровня инфляции и повышением доходов населения. Не было такого роста цен на жилье, как это сейчас происходит.
Сейчас речь идет о совершенно другой задаче. Главной проблемой становится то, что семьи все дальше отодвигают период рождения первого ребенка. Средний возраст появления первенца у женщины по статистике приближается к 30 годам. Это означает, что вероятность появления второго, а тем более третьего ребенка, в разы сокращается. Причина вполне понятна. На начальном этапе молодые семьи сталкиваются с большим количеством проблем: нет собственного жилья, низкие доходы, маленький профессиональный опыт, не позволяющий пока этот доход увеличить.
Если с этим ничего не делать, у нас и дальше будет отодвигаться возраст появления первого ребенка. Маткапитал сейчас, по сути, борется с бездетностью. С тем, чтобы российские семьи не остались вообще без детей.
- То есть, на ваш взгляд, маткапитал уже не способен замотивировать россиян на рождение второго ребенка?
- Маткапитал решает точечную задачу. Это единоразовая выплата. А у семей, которые заводят одного и более детей, возникают задачи длительные. С момента рождения ребенка до момента выхода его в жизнь, родители постоянно в него инвестируют. Это все равно, что взять ипотечный кредит и расплачиваться по нему на протяжении 20 лет. Появление второго ребенка увеличивает семейные расходы на воспитание детей вдвое, рождение третьего — втрое. Я как многодетный отец могу сказать, что все эти досужие размышления о том, что семейные траты при появлении второго и третьего ребенка особо не увеличиваются, что младшие могут донашивать одежду старших, это все ерунда. Длительный период времени родители должны будут расходовать значительную часть своих денег на детей. Их надо обуть, накормить, обеспечить их развитие, обучение, отдых. Сразу же обостряются жилищные проблемы, возрастает потребность в метраже. Поэтому просто единоразовой премией за ребенка решить такую проблему невозможно.
- Как вы считаете, маткапитал сейчас потерял свою актуальность? Ведь на него можно купить максимум три квадрата, и то в регионах, а не в столице.
- Учитывая рост цен на жилье, на маткапитал сейчас действительно почти ничего не купить. Но его сумма каждый год индексируется, и для молодой семьи это значимая выплата. Она может играть поощряющую роль в планировании первого ребенка.
- А насколько нужно увеличить маткапитал, чтобы семье в сегодняшних условиях стало интересно рождение второго ребенка?
- Я думаю, увеличение в данном случае не поможет. Если мы хотим иметь в семьях стабильное рождение второго и третьего ребенка, маткапитал должен дополняться совершенно другим комплексом мер.
- Какие меры вы имеете в виду?
- Во-первых, это муниципальное жилье, которое бесплатно предоставляется многодетным семьям с правом последующего выкупа. Во-вторых, это бесплатный детский садик и ясли. Даже если за муниципальные детские учреждения родители платят относительно небольшие суммы, для многодетных это все равно существенно. Такие семьи должны иметь привилегии в части бесплатного обучения детей. Потому что, если семья решилась на воспитание троих детей, это героизм. Они помогают государству, обеспечивая его будущим поколением и берут на себя огромный объем забот.
- Возможно ли экономическими мерами изменить тенденцию с затягиванием появления первого ребенка?
- Какие-то проблемы мы можем решить экономическими стимулами, а где-то нужно работать с идеологией. Как экономист я понимаю, что без идеологии просто никуда. Экономика — это не только деньги. Это еще и формирование поведенческих моделей. Конечно, в основе этой тенденции с затягиванием рождения первых детей лежат экономические причины. Прежде чем стать родителем, молодые люди хотят встать на ноги, купить квартиру, продвинуться в карьере. Где тут место, с экономической точки зрения, для расходов на детей? Плюс к этому добавляется растиражированный образ успешного человека, кто ничего не делает, получает много денег и путешествует. В обществе происходит деформация социальных ценностей. Зачем мне ребенок, если я могу пожить для себя? Вот это «пожить для себя» становится превалирующим в социально-экономическом поведении человека. Только материальными выплатами эту проблему не решить. К ним еще должны быть добавлены меры, связанные с формированием престижного образа семьи. Что семья — это не просто абстрактная ценность, а самое важное в жизни человека. Всячески поощрять, в фильмах счастливые семьи показывать. И, конечно, многодетные семьи нужно поддерживать. Если не помогать семьям, кто тогда поверит идеологии?
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