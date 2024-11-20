Фестиваль колокольного звона победил в конкурсе проектов России

Фестиваль «Алексеевские перезвоны» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия». Праздник колокольного звона отметили за вклад в укрепление традиционных ценностей и в формирование интереса к народным ремеслам. Победителей в номинации определяло Федеральное агентство по делам национальностей.
«1 место — Алексеевское городское поселение Алексеевского муниципального района (Республика Татарстан) — „За укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитание уважения к духовному наследию“, — сообщается на сайте Федерального агентства. Второе место занял Магадан за мероприятия по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Третье место у Воронежа, где была проведена серия патриотических мероприятий для детей и молодежи.
Фестиваль «Алексеевские перезвоны» проводится 22 года подряд. «Все началось со строительства храма, — рассказала URA.RU начальник отдела культуры исполнительного комитета Алексеевского муниципального района республики Татарстан Алена Свистунова. — Мы столкнулись с тем, что у нас не было звонарей, не было тех, кто мог бы настроить звонницу». Сначала при храме открылась школа звонарного искусства, появился свой звонарь, который начал обучать этому мастерству молодых. Кто-то из учеников Алексеевской школы звонарей позже перебрался в Казань и продолжил развитие звонарного мастерства уже в столице республики.
Ежегодный фестиваль собирает в Алексеевском тысячи поклонников колокольного звона. Для гостей работает несколько развлекательных площадок, в том числе выставки традиционных ремесел и ярмарка изделий народных промыслов.
Правительство РФ выделило миллиард рублей на награждение победителей всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики». Каждому победителю в категории городских муниципальных образований положено по 50 млн рублей. По словам Алены Свистуновой, полученные средства муниципалитет планирует потратить на благоустройство территории фестиваля, покупку костюмов и дополнительного оборудования. В планах привлечь к мероприятию как можно больше туристов.
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