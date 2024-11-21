В Тюменской области вручили ордена Мужества семьям военных, погибших на СВО

Награды вручили жете и матери погибших бойцов
В Ялуторовском районе (Тюменская область) вручили родственникам погибших на СВО военных ордена Мужества. Сообщение об этом опубликован на своей странице «ВКонтакте» фонд «Защитники Отечества».
«Государственные награды были вручены родным двух бойцов, героически погибших во время боевых действий: Николая Щербакова из села Бердюгино и Николая Белявцева из села Петелино», — говорится на странице фонда. Медали получили жена и мать военных.
Ранее посмертным орденом Мужества были награждены жители Тобольска. Награды родственникам вручил глава города Петр Вагин.
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