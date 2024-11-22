Депутат внес поправки в закон о такси: что изменится для водителей Курганской области

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский инициировал изменения в закон «О такси». Основные поправки касаются правил прохождения медицинских осмотров и проверки технического состояния автомобилей самозанятых водителей такси. Об этом политик написал в своем tekegram-канале.
Лисовский отметил, что перед принятием закона не была проведена ревизия пунктов медосмотра и техосмотра. В Курганской области, например, добраться до ближайшего пункта может быть крайне сложно. «В нашей Курганской области, чтобы ввести онлайн осмотр водителей терминалами дистанционного медосмотра, нужно купить минимально 194 антивандальных терминала, установить на АЗС или в торговых центрах. В первый год это составит 201 млн рублей, а в торговых площадях — 155 млн рублей. Это четверть годового бюджета среднего российского города, а, например, у нас в Курганской области — Шадринска. Какой региональный бюджет это потянет? Кто за это будет платить в итоге? Граждане!» — отметил Лисовский.
Согласно поправкам, для самозанятых водителей вводится «презумпция ответственности». Водитель будет самостоятельно оценивать свое состояние и техническое состояние автомобиля, внося данные в базу агрегатора такси. Если окажется, что информация недостоверна и произойдет ДТП, это будет считаться отягчающим обстоятельством.
Лисовский подчеркнул, что изменения направлены на легализацию работы самозанятых водителей и обеспечение безопасности пассажиров. Он считает важным создать условия для качественного и доступного такси не только в крупных городах, но и по всей стране.
URA.RU ранее писало, что более половины водителей такси в России рискуют потерять работу из-за отсутствия полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). 400 тысяч такси не оформили страховку до 1 ноября, что нарушает новый закон. В реестре числится более 620 тысяч автомобилей, и все они должны были получить страховку в установленный срок.
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