Больше половины водителей такси рискуют потерять работу из-за одного документа

Более половины водителей такси в России могут потерять работу из-за отсутствия полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Владельцы 400 тысяч такси не оформили страховку до 1 ноября, что является обязательным условием нового закона. В реестре находятся более 620 тысяч автомобилей, и все они должны были получить страховку в указанный срок.
«Владельцы 400 тысяч такси не оформили полисы ОСГОП. В теории, водители сегодня могут лишиться работы, так как не выполнили условие, закрепленное в законе, — оформить страховку до 1 ноября», — передает данные Российского союза автостраховщиков (РСА) «Парламентская газета».
Из 620 тысяч такси только на 240 тысяч были оформлены полисы. Одной из причин задержек является невыгодность оформления полиса на год, так как многие водители работают лишь несколько месяцев. В связи с этим в Госдуме предложили ввести возможность краткосрочных полисов на срок от десяти дней. Законопроект уже в стадии подготовки к первому чтению.
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