Жалоба на депутата ГД Ильтякова дошла до Генпрокуратуры

Жалоба общественницы Екатерины Герлах на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова перенаправлена из районной прокуратуры Екатеринбурга в Генеральную прокуратуру РФ. Поводом для жалобы стали высказывания Ильтякова о демографии.
«Главный прокурор региона подписал обращение и отправил его в Генпрокуратуру. В соответствии с законодательством, обращения в отношении субъекта такого высокого уровня как депутат Госдумы может рассматривать только Генпрокуратура», — сообщает 66.RU.
Со слов общественницы, начальный документ был зарегистрирован Орджоникидзевской районной прокуратурой, после чего перешел в прокуратуру Свердловской области, откуда был отправлен в высшую инстанцию. При этом обращение перенаправили намного быстрее, так как обычно на рассмотрение отводится три дня.
Ильтяков сделал свое резонансное заявление по проблеме деторождения 17 ноября, когда в Курганской области разрабатывался законопроект о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 до 200 тысяч рублей. Журналистка Ксения Собчак отреагировала на высказывания депутата Ильтякова и предложила политику вырастить свою «рожалку», а пока ее нет — не распоряжаться чужим телом.
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