Месячные осадки за считанные дни: Россию ждут дожди, снег и шквалистый ветер в эти выходные

Метеоролог Иванов: к Петербургу приближаются несколько циклонов

22 ноября 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

В Москве за день выпадет практически месячная норма снега, отметил Михаил Леус Фото: Владимир Андреев © URA.RU Осадки, ветер и гололед испортят настроение жителям нескольких регионов России. Жителей Москвы 23—24 ноября ждет метель. Ожидается, что за дни в столице выпадет месячная норма снега. В Санкт-Петербурге выходные будут ветреными и пасмурными. Чего еще ждать от погоды в последние выходные ноябре — в материале URA.RU. Месячная норма за считанные дни в Москве Жителей Российской столицы 23 и 24 ноября ожидают сильный снег, гололед и метель. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с News.ru рассказал, что в субботу в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. «Основной сюрприз нам природа преподнесет в первый выходной день. В субботу я бы вообще из дома не выходил. За субботний день на Москву выльется чуть больше половины месячной нормы осадков. То есть то, что должно выпасть за полмесяца, нам природа подарит за один субботний день», — отметил специалист. Циклон принесет в Петербург мокрый снег Циклон «Quiteria» уже приближается к северной столице, застигая врасплох жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом пишет синоптик Александр Колесов. При этом он отметил, что циклон несет с собой теплый воздух, соответственно, погода будет держаться в пределах одного-трех градусов тепла. В целом, выходные встретят петербуржцев ветреной и пасмурной погодой с небольшими дождями, подытожил метеоролог. Также в разговоре с «Вечерний Санкт-Петербург» синоптик, администратор сообщества Вконтакте «Погода в Петербурге» Павел Иванов, рассказал, что сразу два активных атлантических циклона оказали значительное влияние на погоду Северной столицы, помимо Quiteria. Курган ждут холода На смену относительно теплой погоде в Курганской области придет похолодание. Об этом говорят данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 23 по 24 ноября в регионе ожидается -3…-4 градуса по Цельсию. Днем погода будет держаться в районе -7…-8 градусов ночью. Небо будет ясным, без осадков. В Челябинске облачно, без осадков Жителей Челябинска и соседних городов в выходные ожидает прохладная погода. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Южном Урале в эти выходные будет переменная облачность без существенных осадков. Стабильно и пасмурно в Тюмени На предстоящие выходные в Тюменской области прогнозируется стабильная, хотя и пасмурная погода. Метеоролог Илья Винштейн сообщает, что 23 и 24 ноября ожидаются умеренные осадки и переменная облачность. «Погода будет достаточно стабильной, без существенных колебаний температур или неожиданных погодных явлений. Ожидается пасмурная погода с переменной облачностью и умеренными осадками», — поделился Илья Винштейн в своем telegram-канале. 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Как сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ, ожидается мокрый снег, дожди и шквалистый ветер. «Теплые массы воздуха, перемещаясь на территорию Пермского края, приведут к значительному ухудшению погодных условий», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ. Это приведет к мокрому снегу, который будет сопровождаться сильными порывами ветра и осадками. При этом погода будет держаться на уровне одного-двух градусов тепла. В Югре погода без изменений В ХМАО 23 и 24 ноября ожидается погода, аналогичная той, что наблюдалась в будние дни. По информации метеорологического портала «Гисметео», на территории региона сохранится снежная и пасмурная погода с периодическими осадками в виде дождя. «На протяжении выходных в ХМАО будет доминировать облачная погода с проявлениями осадков, преимущественно в виде снега и местами дождя», — отмечают специалисты «Гисметео». Температура воздуха в указанные дни будет колебаться от -13 градусов ночью и до -2-х днем. В ЯНАО снежно и дождливо На предстоящие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются сложные погодные условия. Согласно прогнозу портала «Гисметео», регион накроют снег и дождь, также возможны штормовые порывы ветра. «В ближайшие дни на территории округа прогнозируется непогода: сильные осадки в виде снега и дождя, а также штормовой ветер с порывами от 11 до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте «Гисметео». Тесмература воздуха ожидается по аналогии с погодой в ХМАО — перепады от -13 градусов до плюсовой температуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осадки, ветер и гололед испортят настроение жителям нескольких регионов России. Жителей Москвы 23—24 ноября ждет метель. Ожидается, что за дни в столице выпадет месячная норма снега. В Санкт-Петербурге выходные будут ветреными и пасмурными. Чего еще ждать от погоды в последние выходные ноябре — в материале URA.RU. Жителей Российской столицы 23 и 24 ноября ожидают сильный снег, гололед и метель. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с News.ru рассказал, что в субботу в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. Циклон «Quiteria» уже приближается к северной столице, застигая врасплох жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом пишет синоптик Александр Колесов. При этом он отметил, что циклон несет с собой теплый воздух, соответственно, погода будет держаться в пределах одного-трех градусов тепла. В целом, выходные встретят петербуржцев ветреной и пасмурной погодой с небольшими дождями, подытожил метеоролог. Также в разговоре с «Вечерний Санкт-Петербург» синоптик, администратор сообщества Вконтакте «Погода в Петербурге» Павел Иванов, рассказал, что сразу два активных атлантических циклона оказали значительное влияние на погоду Северной столицы, помимо Quiteria. На смену относительно теплой погоде в Курганской области придет похолодание. Об этом говорят данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 23 по 24 ноября в регионе ожидается -3…-4 градуса по Цельсию. Днем погода будет держаться в районе -7…-8 градусов ночью. Небо будет ясным, без осадков. Жителей Челябинска и соседних городов в выходные ожидает прохладная погода. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Южном Урале в эти выходные будет переменная облачность без существенных осадков. На предстоящие выходные в Тюменской области прогнозируется стабильная, хотя и пасмурная погода. Метеоролог Илья Винштейн сообщает, что 23 и 24 ноября ожидаются умеренные осадки и переменная облачность. «Погода будет достаточно стабильной, без существенных колебаний температур или неожиданных погодных явлений. Ожидается пасмурная погода с переменной облачностью и умеренными осадками», — поделился Илья Винштейн в своем telegram-канале. Температурный режим в указанные дни будет колебаться в пределах -3.8°C до -0.7°C 23 ноября и от -2.1°C до -0.6°C 24 ноября. На минувшей неделе через Свердловскую область прошел атмосферный фронт, сопровождаемый осадками, преимущественно в виде снега, рассказал синоптик Алексей Пулин. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» он сообщил, что погода в выходные в столице Среднего Урала практически не изменится. В субботу и воскресенье в Екатеринбурге ожидается на уровне от -2 до +1 градуса. При этом в Свердловской области местами ождаются снегопады и гололедица. Теплый воздух с Северной Атлантики и тропический воздух из Черного моря принесут в Пермский край неустойчивую погоду. Как сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ, ожидается мокрый снег, дожди и шквалистый ветер. «Теплые массы воздуха, перемещаясь на территорию Пермского края, приведут к значительному ухудшению погодных условий», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ. Это приведет к мокрому снегу, который будет сопровождаться сильными порывами ветра и осадками. При этом погода будет держаться на уровне одного-двух градусов тепла. В ХМАО 23 и 24 ноября ожидается погода, аналогичная той, что наблюдалась в будние дни. По информации метеорологического портала «Гисметео», на территории региона сохранится снежная и пасмурная погода с периодическими осадками в виде дождя. «На протяжении выходных в ХМАО будет доминировать облачная погода с проявлениями осадков, преимущественно в виде снега и местами дождя», — отмечают специалисты «Гисметео». Температура воздуха в указанные дни будет колебаться от -13 градусов ночью и до -2-х днем. На предстоящие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются сложные погодные условия. Согласно прогнозу портала «Гисметео», регион накроют снег и дождь, также возможны штормовые порывы ветра. «В ближайшие дни на территории округа прогнозируется непогода: сильные осадки в виде снега и дождя, а также штормовой ветер с порывами от 11 до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте «Гисметео». Тесмература воздуха ожидается по аналогии с погодой в ХМАО — перепады от -13 градусов до плюсовой температуры.