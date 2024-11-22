Песков рассказал, какие мигранты приносят больше проблем

Песков: нелегальные мигранты приносят больше проблем России

22 ноября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Нелегальные мигранты — это проблема для России, обозначил Дмитрий Песков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кремле высказались о своем отношении к мигрантам. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проблему приносят именно те иностранцы, которые нелегально находятся в стране. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. Новость по теме В России ужесточают законодательство по мигрантам: что грозит нелегалам и их покровителям «Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он отметил, что те, кто нелегально находятся в России априори нарушают российское законодательство. Это, в свою очередь, создает другие предпосылки для распространения преступности, уточнил официальный представитель Кремля. В 2024 году в России усилился акцент на борьбу с нелегальной миграцией и в целом произошло ужесточение миграционной политики. На это, например, повлияло увеличение количества совершенных преступлений мигрантами. В октябре 2024 года отмечалось, что за текущий год было зафиксировано около 8 000 подобных случаев. Усиление законодательства в области миграционной политики затрагивает и тех, кто покрывает иностранцев. Принимаются соответствующие законопроекты, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле высказались о своем отношении к мигрантам. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проблему приносят именно те иностранцы, которые нелегально находятся в стране. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он отметил, что те, кто нелегально находятся в России априори нарушают российское законодательство. Это, в свою очередь, создает другие предпосылки для распространения преступности, уточнил официальный представитель Кремля. В 2024 году в России усилился акцент на борьбу с нелегальной миграцией и в целом произошло ужесточение миграционной политики. На это, например, повлияло увеличение количества совершенных преступлений мигрантами. В октябре 2024 года отмечалось, что за текущий год было зафиксировано около 8 000 подобных случаев. Усиление законодательства в области миграционной политики затрагивает и тех, кто покрывает иностранцев. Принимаются соответствующие законопроекты, передает РАПСИ.