Песков рассказал, какие мигранты приносят больше проблем

Песков: нелегальные мигранты приносят больше проблем России
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Нелегальные мигранты — это проблема для России, обозначил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле высказались о своем отношении к мигрантам. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проблему приносят именно те иностранцы, которые нелегально находятся в стране. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами.

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«Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он отметил, что те, кто нелегально находятся в России априори нарушают российское законодательство. Это, в свою очередь, создает другие предпосылки для распространения преступности, уточнил официальный представитель Кремля.

В 2024 году в России усилился акцент на борьбу с нелегальной миграцией и в целом произошло ужесточение миграционной политики. На это, например, повлияло увеличение количества совершенных преступлений мигрантами. В октябре 2024 года отмечалось, что за текущий год было зафиксировано около 8 000 подобных случаев. Усиление законодательства в области миграционной политики затрагивает и тех, кто покрывает иностранцев. Принимаются соответствующие законопроекты, передает РАПСИ.

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В Кремле высказались о своем отношении к мигрантам. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проблему приносят именно те иностранцы, которые нелегально находятся в стране. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он отметил, что те, кто нелегально находятся в России априори нарушают российское законодательство. Это, в свою очередь, создает другие предпосылки для распространения преступности, уточнил официальный представитель Кремля. В 2024 году в России усилился акцент на борьбу с нелегальной миграцией и в целом произошло ужесточение миграционной политики. На это, например, повлияло увеличение количества совершенных преступлений мигрантами. В октябре 2024 года отмечалось, что за текущий год было зафиксировано около 8 000 подобных случаев. Усиление законодательства в области миграционной политики затрагивает и тех, кто покрывает иностранцев. Принимаются соответствующие законопроекты, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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