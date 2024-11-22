WSJ: американский бизнесмен пытается купить «Северный поток — 2»

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Американский бизнесмен Стивен Линч хочет купить неиспользуемый «Северный поток 2», если трубопровод выставят на торги Фото:
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Американский инвестор Стивен П. Линч, имеющий двадцатилетний опыт работы в России, выразил желание приобрести газопровод «Северный поток — 2», который может быть выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участие в торгах по этому объекту, который считается ключевым элементом в европейской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по саботированному трубопроводу „Северный поток — 2“, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства», — передают авторы материала.

Сам Линч подчеркнул стратегическое значение от приобретения газопровода для США и их союзников. Он заявил, что в таком случае Штаты и Европа смогут контролировать энергопоставки.

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» так и не был запущен в коммерческую эксплуатацию. В сентябре 2022 года была совершена диверсия в отношении трубопроводов. Официально так и не выявлено, кто именно виновен в подрывах. Подозреваются как украинские представители, так и спецслужбы из США и Великобритании. В Германии также планировали обратиться в ООН по делу о диверсии на «Северных потоках», передает РАПСИ.

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Американский инвестор Стивен П. Линч, имеющий двадцатилетний опыт работы в России, выразил желание приобрести газопровод «Северный поток — 2», который может быть выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участие в торгах по этому объекту, который считается ключевым элементом в европейской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по саботированному трубопроводу „Северный поток — 2“, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства», — передают авторы материала. Сам Линч подчеркнул стратегическое значение от приобретения газопровода для США и их союзников. Он заявил, что в таком случае Штаты и Европа смогут контролировать энергопоставки. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» так и не был запущен в коммерческую эксплуатацию. В сентябре 2022 года была совершена диверсия в отношении трубопроводов. Официально так и не выявлено, кто именно виновен в подрывах. Подозреваются как украинские представители, так и спецслужбы из США и Великобритании. В Германии также планировали обратиться в ООН по делу о диверсии на «Северных потоках», передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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