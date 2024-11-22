Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что весь мир стоит на пороге третьей мировой войны. Своими опасениями глава республики поделился на встрече со студентами гуманитарных ВУЗов.
«Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события», — сказал Александр Лукашенко во время встречи. Трансляцию вел Первый информационный телеканал.
Кроме того, президент Беларуси отметил, что настоящая информационная война длится уже долгое время. А информация, по словам Лукашенко, «правит миром».
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