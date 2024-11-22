Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

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Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны
Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что весь мир стоит на пороге третьей мировой войны. Своими опасениями глава республики поделился на встрече со студентами гуманитарных ВУЗов. 

«Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события», — сказал Александр Лукашенко во время встречи. Трансляцию вел Первый информационный телеканал.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что настоящая информационная война длится уже долгое время. А информация, по словам Лукашенко, «правит миром». 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что весь мир стоит на пороге третьей мировой войны. Своими опасениями глава республики поделился на встрече со студентами гуманитарных ВУЗов.  «Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события», — сказал Александр Лукашенко во время встречи. Трансляцию вел Первый информационный телеканал. Кроме того, президент Беларуси отметил, что настоящая информационная война длится уже долгое время. А информация, по словам Лукашенко, «правит миром». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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