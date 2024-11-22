Как добраться на ярмарку «Михайловский Торжок» в курганском округе

В селе Рычково Белозерского округа Курганской области в субботу, 23 ноября, состоится ярмарка «Михайловский Торжок». Мероприятие состоится на территории историко-этнографического комплекса «Музей деревни. Казачья усадьба». URA.RU рассказывает, как добраться до места проведения ярмарки и что ждет гостей.
О программе ярмарки
На ярмарке гостей ждет насыщенная программа с историческими реконструкциями, казачьими забавами, гастрономическими шоу и выступлениями творческих коллективов. Также можно будет приобрести фермерские продукты и изделия ремесленников. Торжественное открытие состоится в 12:00 на территории комплекса «Казачья усадьба».
По данным telegram-канала правительства региона «Курганская область официально», для детей будут организованы карусели и народные игры. Кроме того, на ярмарке развернется историческая реконструкция походного лагеря древних славян с мастер-классами по кузнечному делу и изготовлению монет. «Гастрошоу обещает угощение поросенком на вертеле и пельменями, приготовленными в казане весом 120 кг», — указано в канале.
Как добраться на «Михайловский Торжок»»
Для удобства гостей, которые планируют посетить ярмарку «Михайловский Торжок» 23 ноября, организованы автобусные рейсы. Транспорт будет курсировать как из Кургана, так и по маршруту внутри Белозерского округа.
Автобусы будут отправляться с автовокзала Кургана в село Белозерское и обратно. Время отправления:
- Время отправления из Кургана: 7:00, 7:40, 9:25, 10:50, 11:25, 11:50.
- Время отправления из села Белозерское: 7:50, 9:15, 11:40, 12:40, 13:30, 15:55. Стоимость поездки составит от 190 до 227 рублей.
Внутренние маршруты Белозерского округа
Также будет организовано сообщение между Белозерским ДК и Рычково:
- Из Белозерского ДК в Рычково: 11:30 и 13:15.
- Из Рычково в Белозерский ДК: 12:30 и 15:00. Стоимость одной поездки — 100 рублей.
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