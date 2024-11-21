Где и как в Кургане взять водительскую медсправку, пока не ужесточили правила ее получения

В России активно обсуждается ужесточение процедуры получения медицинской справки для водительских удостоверений, что затронет и Курган, где 13 учреждений выдают документ. Обсуждается введение обязательной сдачи анализов на наркотики. Нововведения пока не действуют, но если оформить справку сейчас, то срок ее действия — один год. URA.RU собрало информацию — как получить документ.
Куда обратиться
Для получения медицинской справки для водительских прав в 2024 году в Курганской области нужно обратиться в государственные или частные клиники с лицензией. Главное условие — у организации должны быть лицензии на медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством, терапию, общую врачебную практику, офтальмологию, неврологию, оториноларингологию и функциональную диагностику.
Понадобятся следующие документы:
паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность;
медицинская карта пациента по форме №025/у;
заключение, выданное по результатам обязательного периодического медицинского осмотра на работе. Оно нужно тем, для кого водитель — профессия, а также тем, у кого выявили признаки заболеваний, с которыми нельзя управлять автомобилем.
Какие врачи должны осмотреть
Для справки на права категорий А, А1, В , В1, ВЕ, М вас должны осмотреть:
- Офтальмолог;
- Психиатр;
- Психиатр-нарколог.
Для справки на права категорий C, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb нужно пройти осмотры и обследования у следующих врачей:
- Терапевта или врача общей практики;
- Офтальмолога;
- Психиатра;
- Психиатра-нарколога;
- Невролога;
- Оториноларинголога.
Электроэнцефалографию в этом случае нужно делать обязательно.
Независимо от категории транспортного средства придется сдать также анализ на хроническое употребление алкоголя или наркотиков в двух случаях:
- психиатр-нарколог выявил симптомы алкоголизма или наркомании;
- человек проходит медкомиссию в связи с возвратом водительского удостоверения после лишения прав за управление в пьяном виде.
Сроки
Сроки получения справки не определены. При удачном стечении обстоятельств обследование можно пройти за один рабочий день. Но если назначат дополнительные обследования, срок увеличится до нескольких дней. Срок действия справки — 12 месяцев со дня выдачи.
Стоимость медицинской справки в Кургане начинается от 1200 рублей. На нее могут влиять цены в конкретном медицинском учреждении, категория водительского удостоверения и даже возраст водителя.
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