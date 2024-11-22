Украина обсудит с НАТО ответ на российский удар «Орешником»

Украина планирует обсудить с НАТО «возможную реакцию» на недавний запуск Россией по украинской территории новой ракеты под названием «Орешник». Внеочередное заседание Совета Украина—НАТО пройдет 26 ноября.
«Тема чрезвычайного заседания Совета Украина—НАТО — применение РФ новой ракеты и возможная реакция союзников», — сообщает «Интерфакс-Украина». Заседание состоится 26 ноября, украинская сторона представит информацию о ракетном ударе.
Заседание пройдет на уровне послов стран НАТО. Представители Украины будут участвовать в нем через видеосвязь из Киева.
Президент России Владимир Путин 22 ноября объявил об успешном испытании ракеты средней дальности «Орешник», заявив, что это была ответная реакция на украинскую агрессию. Как сообщает The Guardian, «Орешник» является экспериментальной ядерной баллистической ракетой, способной достичь Европы, и была запущена с юго-запада России, передает «Царьград».
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