21 ноября 2024

Какие фильмы и сериалы посмотреть курганцам ко Дню психолога

Фильмы и сериалы о психологии для просмотра в День психолога
© Служба новостей «URA.RU»
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О психологии и взаимоотношениях есть немало достойных российских и зарубежных картин
О психологии и взаимоотношениях есть немало достойных российских и зарубежных картин Фото:

Ко Дню психолога можно выбрать множество фильмов и сериалов, которые затрагивают темы психологии, психотерапии и человеческих отношений. Корреспондент URA.RU подготовил подборку некоторых из них.

Фильмы

Умница Уилл Хантинг (1997)

Драма о молодом гении, который проходит терапию у психолога, чтобы справиться с внутренними демонами.

Опасный метод (2011)

Биографическая драма о взаимоотношениях между Карлом Юнгом, Сабиной Шпильрейн и Зигмундом Фрейдом, исследующая основы психоанализа.

Когда Ницше плакал (2007)

Фильм о встрече философа Фридриха Ницше и врача Йозефа Брейера, который пытается помочь Ницше справиться с депрессией.

Психоаналитик (2009)

Комедия-драма о психоаналитике, который сталкивается с личными проблемами после утраты жены.

Прерванная жизнь (1999)

История о женщине, которая попадает в психиатрическую больницу и находит поддержку среди других пациенток.

Мастер (2012)

Фильм о харизматичном лидере и его последователе, исследующий влияние манипуляций на человеческую психику.

Солист (2009)

История о музыканте с психическими расстройствами и его дружбе с журналистом, который помогает ему найти себя.

Король говорит! (2010)

Драма о короле Георге VI, который обращается к логопеду для преодоления своей заикания и обретения уверенности.

Сериалы

Мастера секса (2013-2016)

Сериал о жизни и работе пионеров сексуальной науки Вильяма Мастера и Вирджинии Джонсон.

Терапия (2023 — настоящее время)

Современный сериал о психологе, который помогает своим клиентам справляться с различными проблемами.

Ганнибал (2013-2015)

Триллер о сложных отношениях между психиатром Ганнибалом Лектером и его пациентом, агентом ФБР.

Психиатр по соседству (2021)

Комедийный сериал о психологе, который использует свои знания для манипуляции окружающими.

Девять совсем незнакомых людей (2021)

Триллер о группе людей в ретрит-лагере, где их ждет необычный психологический тренинг.

Эти фильмы и сериалы не только развлекают, но и поднимают важные вопросы о психологии, самопознании и человеческих отношениях, что делает их отличным выбором для просмотра в День психолога.

Российские фильмы и сериалы о психологии

Триггер (2018)

Сериал о психологе Артеме Стрелецком, который использует шоковую терапию для своих пациентов, но сталкивается с последствиями своих методов.

Псих (2020)

Драма о столичном психотерапевте, который проходит через кризис среднего возраста и начинает испытывать трудности в работе и личной жизни.

Метод (2015-2016)

Сериал о молодом детективе, который работает с эксцентричным психологом, расследующим сложные преступления.

Психологини (2017-2018)

История трех выпускниц психфака, которые пытаются справиться с личными и профессиональными проблемами.

Калимба (2022)

Психологический триллер о загадочном профессоре, который проводит опасный эксперимент с жертвами и их обидчиками.

Под напряжением (2020)

Сериал о семейных отношениях и кризисах среднего возраста, где главные герои обращаются к психологу за помощью.

Цветы зла (2018)

Драма о том, как психолог помогает своим пациентам справиться с внутренними демонами и травмами.

Ключ от всех дверей (2020)

Сериал о психологе-криминалисте, который использует свои навыки для расследования преступлений.

Без свидетелей (2012-2013)

Сериал о том, как психолог помогает клиентам справляться с трудностями в жизни и восстанавливать отношения.

Анна Фортье (2016)

История о криминальном психологе, работающем в полиции и помогающем раскрывать преступления на основе своих наблюдений за подозреваемыми.

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Ко Дню психолога можно выбрать множество фильмов и сериалов, которые затрагивают темы психологии, психотерапии и человеческих отношений. Корреспондент URA.RU подготовил подборку некоторых из них. Фильмы Умница Уилл Хантинг (1997) Драма о молодом гении, который проходит терапию у психолога, чтобы справиться с внутренними демонами. Опасный метод (2011) Биографическая драма о взаимоотношениях между Карлом Юнгом, Сабиной Шпильрейн и Зигмундом Фрейдом, исследующая основы психоанализа. Когда Ницше плакал (2007) Фильм о встрече философа Фридриха Ницше и врача Йозефа Брейера, который пытается помочь Ницше справиться с депрессией. Психоаналитик (2009) Комедия-драма о психоаналитике, который сталкивается с личными проблемами после утраты жены. Прерванная жизнь (1999) История о женщине, которая попадает в психиатрическую больницу и находит поддержку среди других пациенток. Мастер (2012) Фильм о харизматичном лидере и его последователе, исследующий влияние манипуляций на человеческую психику. Солист (2009) История о музыканте с психическими расстройствами и его дружбе с журналистом, который помогает ему найти себя. Король говорит! (2010) Драма о короле Георге VI, который обращается к логопеду для преодоления своей заикания и обретения уверенности. Сериалы Мастера секса (2013-2016) Сериал о жизни и работе пионеров сексуальной науки Вильяма Мастера и Вирджинии Джонсон. Терапия (2023 — настоящее время) Современный сериал о психологе, который помогает своим клиентам справляться с различными проблемами. Ганнибал (2013-2015) Триллер о сложных отношениях между психиатром Ганнибалом Лектером и его пациентом, агентом ФБР. Психиатр по соседству (2021) Комедийный сериал о психологе, который использует свои знания для манипуляции окружающими. Девять совсем незнакомых людей (2021) Триллер о группе людей в ретрит-лагере, где их ждет необычный психологический тренинг. Эти фильмы и сериалы не только развлекают, но и поднимают важные вопросы о психологии, самопознании и человеческих отношениях, что делает их отличным выбором для просмотра в День психолога. Российские фильмы и сериалы о психологии Триггер (2018) Сериал о психологе Артеме Стрелецком, который использует шоковую терапию для своих пациентов, но сталкивается с последствиями своих методов. Псих (2020) Драма о столичном психотерапевте, который проходит через кризис среднего возраста и начинает испытывать трудности в работе и личной жизни. Метод (2015-2016) Сериал о молодом детективе, который работает с эксцентричным психологом, расследующим сложные преступления. Психологини (2017-2018) История трех выпускниц психфака, которые пытаются справиться с личными и профессиональными проблемами. Калимба (2022) Психологический триллер о загадочном профессоре, который проводит опасный эксперимент с жертвами и их обидчиками. Под напряжением (2020) Сериал о семейных отношениях и кризисах среднего возраста, где главные герои обращаются к психологу за помощью. Цветы зла (2018) Драма о том, как психолог помогает своим пациентам справиться с внутренними демонами и травмами. Ключ от всех дверей (2020) Сериал о психологе-криминалисте, который использует свои навыки для расследования преступлений. Без свидетелей (2012-2013) Сериал о том, как психолог помогает клиентам справляться с трудностями в жизни и восстанавливать отношения. Анна Фортье (2016) История о криминальном психологе, работающем в полиции и помогающем раскрывать преступления на основе своих наблюдений за подозреваемыми.
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