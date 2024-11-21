Какие фильмы и сериалы посмотреть курганцам ко Дню психолога

Ко Дню психолога можно выбрать множество фильмов и сериалов, которые затрагивают темы психологии, психотерапии и человеческих отношений. Корреспондент URA.RU подготовил подборку некоторых из них.
Фильмы
Умница Уилл Хантинг (1997)
Драма о молодом гении, который проходит терапию у психолога, чтобы справиться с внутренними демонами.
Опасный метод (2011)
Биографическая драма о взаимоотношениях между Карлом Юнгом, Сабиной Шпильрейн и Зигмундом Фрейдом, исследующая основы психоанализа.
Когда Ницше плакал (2007)
Фильм о встрече философа Фридриха Ницше и врача Йозефа Брейера, который пытается помочь Ницше справиться с депрессией.
Психоаналитик (2009)
Комедия-драма о психоаналитике, который сталкивается с личными проблемами после утраты жены.
Прерванная жизнь (1999)
История о женщине, которая попадает в психиатрическую больницу и находит поддержку среди других пациенток.
Мастер (2012)
Фильм о харизматичном лидере и его последователе, исследующий влияние манипуляций на человеческую психику.
Солист (2009)
История о музыканте с психическими расстройствами и его дружбе с журналистом, который помогает ему найти себя.
Король говорит! (2010)
Драма о короле Георге VI, который обращается к логопеду для преодоления своей заикания и обретения уверенности.
Сериалы
Мастера секса (2013-2016)
Сериал о жизни и работе пионеров сексуальной науки Вильяма Мастера и Вирджинии Джонсон.
Терапия (2023 — настоящее время)
Современный сериал о психологе, который помогает своим клиентам справляться с различными проблемами.
Ганнибал (2013-2015)
Триллер о сложных отношениях между психиатром Ганнибалом Лектером и его пациентом, агентом ФБР.
Психиатр по соседству (2021)
Комедийный сериал о психологе, который использует свои знания для манипуляции окружающими.
Девять совсем незнакомых людей (2021)
Триллер о группе людей в ретрит-лагере, где их ждет необычный психологический тренинг.
Эти фильмы и сериалы не только развлекают, но и поднимают важные вопросы о психологии, самопознании и человеческих отношениях, что делает их отличным выбором для просмотра в День психолога.
Российские фильмы и сериалы о психологии
Триггер (2018)
Сериал о психологе Артеме Стрелецком, который использует шоковую терапию для своих пациентов, но сталкивается с последствиями своих методов.
Псих (2020)
Драма о столичном психотерапевте, который проходит через кризис среднего возраста и начинает испытывать трудности в работе и личной жизни.
Метод (2015-2016)
Сериал о молодом детективе, который работает с эксцентричным психологом, расследующим сложные преступления.
Психологини (2017-2018)
История трех выпускниц психфака, которые пытаются справиться с личными и профессиональными проблемами.
Калимба (2022)
Психологический триллер о загадочном профессоре, который проводит опасный эксперимент с жертвами и их обидчиками.
Под напряжением (2020)
Сериал о семейных отношениях и кризисах среднего возраста, где главные герои обращаются к психологу за помощью.
Цветы зла (2018)
Драма о том, как психолог помогает своим пациентам справиться с внутренними демонами и травмами.
Ключ от всех дверей (2020)
Сериал о психологе-криминалисте, который использует свои навыки для расследования преступлений.
Без свидетелей (2012-2013)
Сериал о том, как психолог помогает клиентам справляться с трудностями в жизни и восстанавливать отношения.
Анна Фортье (2016)
История о криминальном психологе, работающем в полиции и помогающем раскрывать преступления на основе своих наблюдений за подозреваемыми.
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